Совет ЕС одобрил создание оборонного фонда на 150 млрд евро

Сумма до 150 млрд евро будет распределена между государствами-членами по запросу на основе национальных планов. Выплаты будут производиться в виде долгосрочных кредитов по «конкурентоспособным» ценам. Чтобы претендовать на получение займов, государства-бенефициары должны будут проводить совместные закупки с участием как минимум двух стран-участниц. Но в связи с «геополитической ситуацией и острой необходимостью в масштабных инвестициях в оборонную технику» SAFE позволит делать закупки с участием только одного государства-члена в течение ограниченного периода времени. Украина и страны Европейской экономической зоны и Европейская ассоциация свободной торговли смогут пользоваться теми же условиями, что и члены ЕС.