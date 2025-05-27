Совет ЕС одобрил создание оборонного фонда на 150 млрд евро
Совет Евросоюза (ЕС) принял постановление о создании механизма «Действия в области безопасности для Европы» (SAFE) – нового финансового инструмента ЕС для инвестиций в оборонное промышленное производство. Об этом говорится в заявлении на сайте совета.
«Мы приняли первую крупномасштабную программу инвестиций в оборону на уровне ЕС стоимостью 150 млрд евро. <...>. Это беспрецедентный инструмент, который укрепит наш оборонный потенциал и поддержит нашу оборонную промышленность», – прокомментировал министр иностранных дел Польши по делам ЕС Адам Шляпка.
Уточняется, что механизм будет поддержан государствами – членами ЕС, желающими инвестировать в оборонное промпроизводство «посредством совместных закупок, уделяя особое внимание приоритетным возможностям». Среди целей указано увеличение производственных мощностей, что в конечном итоге должно укрепить общую обороноспособность ЕС. Подчеркивается также, что SAFE позволит ЕС оказывать дальнейшую поддержку Киеву.
Сумма до 150 млрд евро будет распределена между государствами-членами по запросу на основе национальных планов. Выплаты будут производиться в виде долгосрочных кредитов по «конкурентоспособным» ценам. Чтобы претендовать на получение займов, государства-бенефициары должны будут проводить совместные закупки с участием как минимум двух стран-участниц. Но в связи с «геополитической ситуацией и острой необходимостью в масштабных инвестициях в оборонную технику» SAFE позволит делать закупки с участием только одного государства-члена в течение ограниченного периода времени. Украина и страны Европейской экономической зоны и Европейская ассоциация свободной торговли смогут пользоваться теми же условиями, что и члены ЕС.
26 мая еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что участие США в европейской обороне будет снижаться в долгосрочной перспективе. В связи с этим Евросоюз должен самостоятельно инвестировать в отрасль. При этом, по его словам, двигаться нужно постепенно, чтобы при выстраивании такой «самостоятельности» не допустить хаоса и споров с американцами, которые в дальнейшем будут больше концентрироваться на Индо-Тихоокеанском регионе.