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Совет ЕС одобрил создание оборонного фонда на 150 млрд евро

Ведомости

Совет Евросоюза (ЕС) принял постановление о создании механизма «Действия в области безопасности для Европы» (SAFE) – нового финансового инструмента ЕС для инвестиций в оборонное промышленное производство. Об этом говорится в заявлении на сайте совета.

«Мы приняли первую крупномасштабную программу инвестиций в оборону на уровне ЕС стоимостью 150 млрд евро. <...>. Это беспрецедентный инструмент, который укрепит наш оборонный потенциал и поддержит нашу оборонную промышленность», – прокомментировал министр иностранных дел Польши по делам ЕС Адам Шляпка.

Уточняется, что механизм будет поддержан государствами – членами ЕС, желающими инвестировать в оборонное промпроизводство «посредством совместных закупок, уделяя особое внимание приоритетным возможностям». Среди целей указано увеличение производственных мощностей, что в конечном итоге должно укрепить общую обороноспособность ЕС. Подчеркивается также, что SAFE позволит ЕС оказывать дальнейшую поддержку Киеву.

Сумма до 150 млрд евро будет распределена между государствами-членами по запросу на основе национальных планов. Выплаты будут производиться в виде долгосрочных кредитов по «конкурентоспособным» ценам. Чтобы претендовать на получение займов, государства-бенефициары должны будут проводить совместные закупки с участием как минимум двух стран-участниц. Но в связи с «геополитической ситуацией и острой необходимостью в масштабных инвестициях в оборонную технику» SAFE позволит делать закупки с участием только одного государства-члена в течение ограниченного периода времени. Украина и страны Европейской экономической зоны и Европейская ассоциация свободной торговли смогут пользоваться теми же условиями, что и члены ЕС. 

26 мая еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что участие США в европейской обороне будет снижаться в долгосрочной перспективе. В связи с этим Евросоюз должен самостоятельно инвестировать в отрасль. При этом, по его словам, двигаться нужно постепенно, чтобы при выстраивании такой «самостоятельности» не допустить хаоса и споров с американцами, которые в дальнейшем будут больше концентрироваться на Индо-Тихоокеанском регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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