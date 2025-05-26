В ЕК спрогнозировали снижение роли США в обороне Евросоюза

По его мнению, двигаться нужно постепенно, чтобы при выстраивании такой «самостоятельности» избежать хаоса и споров с американцами, которые в дальнейшем будут больше концентрироваться на Индо-Тихоокеанском регионе. В этом и заключается причина снижения интереса США к участию в обеспечении безопасности ЕС, пояснил еврокомиссар.