В ЕК спрогнозировали снижение роли США в обороне Евросоюза
Участие США в европейской обороне будет снижаться в долгосрочной перспективе, поэтому Евросоюз должен подготовиться к этому и инвестировать самостоятельно в отрасль, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью литовскому порталу телерадиокомпании LRT.
«Нужно понимать, что в оборонной сфере промышленность – это стратегический ресурс. И нам нужно развивать нашу оборонную промышленность», – сказал Кубилюс в ответ на вопрос о закупке оборонных систем из США.
По его мнению, двигаться нужно постепенно, чтобы при выстраивании такой «самостоятельности» избежать хаоса и споров с американцами, которые в дальнейшем будут больше концентрироваться на Индо-Тихоокеанском регионе. В этом и заключается причина снижения интереса США к участию в обеспечении безопасности ЕС, пояснил еврокомиссар.
Кубилюс отметил, что только 20% оборонных закупок европейских стран приходится на собственную промышленность, в то время как 65% вооружений поступает из США. В этой связи он призвал исправить ситуацию.
19 мая стало известно, что страны ЕС согласовали предложение о создании фонда укрепления обороны Европы в размере 150 млрд евро. До этого, в конце апреля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже отмечала, что США могут перестать обеспечивать безопасность Европы и сосредоточат свое внимание на других стратегически важных направлениях.