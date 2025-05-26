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В ЕК спрогнозировали снижение роли США в обороне Евросоюза

Ведомости

Участие США в европейской обороне будет снижаться в долгосрочной перспективе, поэтому Евросоюз должен подготовиться к этому и инвестировать самостоятельно в отрасль, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью литовскому порталу телерадиокомпании LRT.

«Нужно понимать, что в оборонной сфере промышленность – это стратегический ресурс. И нам нужно развивать нашу оборонную промышленность», – сказал Кубилюс в ответ на вопрос о закупке оборонных систем из США.

По его мнению, двигаться нужно постепенно, чтобы при выстраивании такой «самостоятельности» избежать хаоса и споров с американцами, которые в дальнейшем будут больше концентрироваться на Индо-Тихоокеанском регионе. В этом и заключается причина снижения интереса США к участию в обеспечении безопасности ЕС, пояснил еврокомиссар.

Кубилюс отметил, что только 20% оборонных закупок европейских стран приходится на собственную промышленность, в то время как 65% вооружений поступает из США. В этой связи он призвал исправить ситуацию.

19 мая стало известно, что страны ЕС согласовали предложение о создании фонда укрепления обороны Европы в размере 150 млрд евро. До этого, в конце апреля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже отмечала, что США могут перестать обеспечивать безопасность Европы и сосредоточат свое внимание на других стратегически важных направлениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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