Sky News: Лавров указал на некомпетентность Мерца
Министр иностранных дел Сергей Лавров «отчитывал и учил» канцлера ФРГ Фридриха Мерца, комментируя ситуацию с его высказываниями насчет отмены ограничений на дальнобойность оружия на Украине. Об этом пишет Sky News.
Отмечается, что Лавров «обрушился с критикой» на европейских лидеров, заявив о демонстрации уровня компетентности тех, кто пришел к власти в Европе.
«<Лавров> предупредил Мерца после 22 дней работы по сравнению с его 22-летним стажем, что ему "еще многому нужно научиться"», – подчеркивает Sky News.
26 мая Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Украине. Речь шла, в частности, о готовности направить в республику крылатые ракеты Taurus. Заявление показало изменение позиции Германии, так как прежний канцлер Олаф Шольц был против таких решений, опасаясь эскалации конфликта.
День спустя, 27 мая, Мерц заявил, что решение о снятии ограничений на поставки Киеву дальнобойного оружия было принято еще несколько месяцев назад.