Sky News: Лавров указал на некомпетентность Мерца

26 мая Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Украине. Речь шла, в частности, о готовности направить в республику крылатые ракеты Taurus. Заявление показало изменение позиции Германии, так как прежний канцлер Олаф Шольц был против таких решений, опасаясь эскалации конфликта.