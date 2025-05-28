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Sky News: Лавров указал на некомпетентность Мерца

Ведомости

Министр иностранных дел Сергей Лавров «отчитывал и учил» канцлера ФРГ Фридриха Мерца, комментируя ситуацию с его высказываниями насчет отмены ограничений на дальнобойность оружия на Украине. Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что Лавров «обрушился с критикой» на европейских лидеров, заявив о демонстрации уровня компетентности тех, кто пришел к власти в Европе.

«<Лавров> предупредил Мерца после 22 дней работы по сравнению с его 22-летним стажем, что ему "еще многому нужно научиться"», – подчеркивает Sky News.

26 мая Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Украине. Речь шла, в частности, о готовности направить в республику крылатые ракеты Taurus. Заявление показало изменение позиции Германии, так как прежний канцлер Олаф Шольц был против таких решений, опасаясь эскалации конфликта.

День спустя, 27 мая, Мерц заявил, что решение о снятии ограничений на поставки Киеву дальнобойного оружия было принято еще несколько месяцев назад.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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