Захарова прокомментировала слова Мерца о снятии ограничений на дальность ударов
Власти Германии до сих пор не дали четкого ответа на высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможной отмене ограничений на дальность ударов для Украины. Об этом заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Никто не может добиться ответа от Берлина: он [Мерц] это сказал случайно или это ошибка? Взрослые люди в цитадели западного образа мысли – даже там они не могут понять», – отметила дипломат.
По ее словам, противоречивость заявлений немецких властей вызывает недоумение. Вскоре после слов Мерца вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что никаких изменений в политике Берлина не планируется и СМИ «неправильно поняли» суть сказанного.
«Это уже такая внутриполитическая борьба в ФРГ, которая не видит, как говорится, брода и готова идти поперек логики, лишь бы только заработать политические очки? Но всему же есть предел: на кону судьба Европы», – подчеркнула Захарова.
Она также напомнила, что немецкие власти регулярно используют риторику о «большой войне» и необходимости увеличения военных расходов, что, по ее мнению, лишь усиливает напряженность в регионе.
26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву. В том числе речь идет о готовности направить в страну крылатые ракеты Taurus.
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны пытаются создать неопределенность для России своими заявлениями по дальнобойному оружию, но создают они ее для себя.