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Захарова прокомментировала слова Мерца о снятии ограничений на дальность ударов

Ведомости

Власти Германии до сих пор не дали четкого ответа на высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможной отмене ограничений на дальность ударов для Украины. Об этом заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Никто не может добиться ответа от Берлина: он [Мерц] это сказал случайно или это ошибка? Взрослые люди в цитадели западного образа мысли – даже там они не могут понять», – отметила дипломат.

По ее словам, противоречивость заявлений немецких властей вызывает недоумение. Вскоре после слов Мерца вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что никаких изменений в политике Берлина не планируется и СМИ «неправильно поняли» суть сказанного.

«Это уже такая внутриполитическая борьба в ФРГ, которая не видит, как говорится, брода и готова идти поперек логики, лишь бы только заработать политические очки? Но всему же есть предел: на кону судьба Европы», – подчеркнула Захарова.

Она также напомнила, что немецкие власти регулярно используют риторику о «большой войне» и необходимости увеличения военных расходов, что, по ее мнению, лишь усиливает напряженность в регионе.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву. В том числе речь идет о готовности направить в страну крылатые ракеты Taurus.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны пытаются создать неопределенность для России своими заявлениями по дальнобойному оружию, но создают они ее для себя.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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