Песков: Европа создает для себя неопределенность
Европейские страны пытаются создать неопределенность для России своими заявлениями по дальнобойному оружию, но создают они ее для себя, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал ситуацию вокруг возможного снятия ограничений на дальность поставляемого Украине оружия. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее объявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву. В том числе речь идет о готовности направить в страну крылатые ракеты Taurus.
«Если они пытаются создать неопределенность, то они сначала создадут неопределенность для себя, которая станет для них бременем. Посмотрим, смогут ли они унести это бремя», – сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.