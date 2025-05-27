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Песков: Европа создает для себя неопределенность

Ведомости

Европейские страны пытаются создать неопределенность для России своими заявлениями по дальнобойному оружию, но создают они ее для себя, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал ситуацию вокруг возможного снятия ограничений на дальность поставляемого Украине оружия. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее объявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву. В том числе речь идет о готовности направить в страну крылатые ракеты Taurus.

«Если они пытаются создать неопределенность, то они сначала создадут неопределенность для себя, которая станет для них бременем. Посмотрим, смогут ли они унести это бремя», – сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

Песков добавил, что мирный процесс по Украине еще только начинается и находится в совсем хрупком состоянии, а заявления Мерца с ним диссонируют. Представитель Кремля заявил также, что если слова канцлера соответствуют действительности, то это серьезная эскалация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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