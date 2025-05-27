В Кремле считают решение снять ограничения по дальнобойности оружия эскалацией

Он отметил, что после заявление Мерца опровергали, но канцлер ФРГ настаивает, что такое решение было принято несколько месяцев назад. Так или иначе, если это соответствует действительности, то это серьезная эскалация, добавил Песков. По его мнению, она противоречит попыткам, которые применялись для мирного урегулирования конфликта на Украине.