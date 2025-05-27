В Кремле считают решение снять ограничения по дальнобойности оружия эскалацией
В Кремле считают серьезной эскалацией решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не будут ограничивать дальнобойность оружия, которое получает Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передают «РИА Новости».
Он отметил, что после заявление Мерца опровергали, но канцлер ФРГ настаивает, что такое решение было принято несколько месяцев назад. Так или иначе, если это соответствует действительности, то это серьезная эскалация, добавил Песков. По его мнению, она противоречит попыткам, которые применялись для мирного урегулирования конфликта на Украине.
О решении больше не ограничивать дальнобойность оружия, которое получает Киев, Мерц объявил 26 мая. В частности, речь идет о готовности направить в страну крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на значительном удалении.
В ответ на слова Мерца депутат Госдумы Виктор Водолацкий предупредил, что, если данное решение будет реализовано на практике, Россия может применить «другое оружие» для защиты своих регионов.
В ходе брифинга Песков говорил, что поставки Украине вооружений, дискуссии насчет возможности направления в постсоветскую республику контингентов – такое поведение руководства стран Европы никоим образом не способствует мирному урегулированию конфликта.