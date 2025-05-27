Песков: мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии

26 мая Мерц объявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Украине. В том числе речь идет о готовности направить в страну крылатые ракеты Taurus, которые способны поражать цели на значительном удалении. Позднее канцлер ФРГ рассказал, что соответствующее решение было принято еще несколько месяцев назад.