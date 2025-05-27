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Песков: мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии

Ведомости

Мирный процесс по Украине еще только начинается и находится в совсем хрупком состоянии. Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца с ним диссонируют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, утверждения Мерца о том, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не будут ограничивать дальнобойность оружия, которое получает Украина, опровергали. При этом канцлер ФРГ настаивает, что такое решение было принято.

«Если это так, то это чрезвычайно опасное решение. Это буквально сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации и самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями», – подчеркнул представитель Кремля.

26 мая Мерц объявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Украине. В том числе речь идет о готовности направить в страну крылатые ракеты Taurus, которые способны поражать цели на значительном удалении. Позднее канцлер ФРГ рассказал, что соответствующее решение было принято еще несколько месяцев назад.

На следующий день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. Причиной этому стали угрозы международному миру и безопасности, которые вызваны действиями ряда европейских государств. По мнению Москвы, они пытаются помешать мирному урегулированию кризиса на Украине. Заседание запланировано на 30 мая в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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