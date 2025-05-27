Песков: мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии
Мирный процесс по Украине еще только начинается и находится в совсем хрупком состоянии. Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца с ним диссонируют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
По его словам, утверждения Мерца о том, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не будут ограничивать дальнобойность оружия, которое получает Украина, опровергали. При этом канцлер ФРГ настаивает, что такое решение было принято.
«Если это так, то это чрезвычайно опасное решение. Это буквально сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации и самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями», – подчеркнул представитель Кремля.
26 мая Мерц объявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Украине. В том числе речь идет о готовности направить в страну крылатые ракеты Taurus, которые способны поражать цели на значительном удалении. Позднее канцлер ФРГ рассказал, что соответствующее решение было принято еще несколько месяцев назад.
На следующий день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. Причиной этому стали угрозы международному миру и безопасности, которые вызваны действиями ряда европейских государств. По мнению Москвы, они пытаются помешать мирному урегулированию кризиса на Украине. Заседание запланировано на 30 мая в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск).