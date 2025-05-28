Нарышкин: Россия не имеет права быть слабой и отказываться от своих ценностей
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия не имеет права быть слабой или отказываться от своих ценностей. Такое мнение он высказал на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
«История учит, что от прочного положения России зависит безопасность на Евразийском континенте и, в конечном счете, во всем мире», – добавил глава СВР.
Он подчеркнул, что укрепление позиций страны невозможно без равноправных отношений с соседями по региону и единомышленниками по всему миру.
Нарышкин также рассказал, что, по его мнению, настрой президента США Дональда Трампа прекратить конфликты на Украине и Ближнем Востоке встречает ожесточенное сопротивление.
В рамках этого же заседания министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что новый раунд российско-украинских переговоров будет объявлен в ближайшее время. По его словам, до этого Украина не могла участвовать в прямых переговорах из-за давления со стороны европейских «кураторов». Лавров напомнил, что на встрече в Стамбуле 16 мая российская сторона настаивала на отмене дискриминационных законов. Этот вопрос Москва продолжит поднимать и на следующем этапе прямых переговоров.