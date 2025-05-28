Нарышкин: Россия не имеет права быть слабой и отказываться от своих ценностей

В рамках этого же заседания министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что новый раунд российско-украинских переговоров будет объявлен в ближайшее время. По его словам, до этого Украина не могла участвовать в прямых переговорах из-за давления со стороны европейских «кураторов». Лавров напомнил, что на встрече в Стамбуле 16 мая российская сторона настаивала на отмене дискриминационных законов. Этот вопрос Москва продолжит поднимать и на следующем этапе прямых переговоров.