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Песков: президент знает о передаче Киевом своих граждан из-за дефицита пленных

Ведомости

Президент России Владимир Путин знает о том, что Киев передал РФ своих граждан из-за дефицита пленных. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты спрашивали о данных от военкоров о том, что при обмене «1000 на 1000» Украина выдала около 880 пленных солдат ВС РФ, 100 своих граждан, осужденных якобы за измену родине, и 20 человек из Курской области, которых силой увезли на территорию Украины.

«Разумеется, об этом знает президент. Комментировать здесь нечего – цифры, говорящие сами за себя», – пояснил Песков.

Трехдневный обмен стал результатом первых за три года прямых переговоров в Стамбуле, где стороны договорились о крупнейшем за последние три года обмене пленными. Турецкая сторона выступила посредником в организации процесса. Кроме того, делегации РФ и Украины согласовали план представления видений «возможного будущего прекращения огня».

27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что дата следующего раунда переговоров между Россией и Украиной будет объявлена в ближайшее время. По его словам, Москва продолжит настаивать на отмене всех дискриминационных законов со стороны Киева. Также Лавров подчеркнул, что удовлетворение требований России о безъядерном и нейтральном статусе Украины остается одним из ключевых условий для урегулирования конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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