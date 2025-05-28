Песков: президент знает о передаче Киевом своих граждан из-за дефицита пленных

27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что дата следующего раунда переговоров между Россией и Украиной будет объявлена в ближайшее время. По его словам, Москва продолжит настаивать на отмене всех дискриминационных законов со стороны Киева. Также Лавров подчеркнул, что удовлетворение требований России о безъядерном и нейтральном статусе Украины остается одним из ключевых условий для урегулирования конфликта.