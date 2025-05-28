Песков: президент знает о передаче Киевом своих граждан из-за дефицита пленных
Президент России Владимир Путин знает о том, что Киев передал РФ своих граждан из-за дефицита пленных. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты спрашивали о данных от военкоров о том, что при обмене «1000 на 1000» Украина выдала около 880 пленных солдат ВС РФ, 100 своих граждан, осужденных якобы за измену родине, и 20 человек из Курской области, которых силой увезли на территорию Украины.
«Разумеется, об этом знает президент. Комментировать здесь нечего – цифры, говорящие сами за себя», – пояснил Песков.
Трехдневный обмен стал результатом первых за три года прямых переговоров в Стамбуле, где стороны договорились о крупнейшем за последние три года обмене пленными. Турецкая сторона выступила посредником в организации процесса. Кроме того, делегации РФ и Украины согласовали план представления видений «возможного будущего прекращения огня».
27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что дата следующего раунда переговоров между Россией и Украиной будет объявлена в ближайшее время. По его словам, Москва продолжит настаивать на отмене всех дискриминационных законов со стороны Киева. Также Лавров подчеркнул, что удовлетворение требований России о безъядерном и нейтральном статусе Украины остается одним из ключевых условий для урегулирования конфликта.