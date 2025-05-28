Песков: место проведения второго раунда переговоров еще не определено

Пока не принималось каких-либо решений о месте проведения второго раунда переговоров с Украиной, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о реакции Кремля на предложение спецпосланника США Кита Келлога провести встречу в Женеве.