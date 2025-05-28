Песков переадресовал военным вопрос о ситуации на поле боя

28 мая агентство Reuters писало, что президент России Владимир Путин выдвинул ряд условий для прекращения боевых действий на Украине. Ключевые требования Москвы включают письменные гарантии от западных стран о прекращении расширения НАТО на восток и частичную отмену санкций против России. Среди прочего Москва настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины, исключении ее и других постсоветских государств, таких как Грузия и Молдова, из числа перспективных членов НАТО.