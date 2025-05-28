Песков переадресовал военным вопрос о ситуации на поле боя
Вопросы о том, что происходит сейчас на поле боя, и «красных линиях» касаются военных, так как связаны с ходом спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он пояснил, что для того чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, готовят позиционные документы.
«А пока специальная военная операция продолжается», – заключил он.
28 мая агентство Reuters писало, что президент России Владимир Путин выдвинул ряд условий для прекращения боевых действий на Украине. Ключевые требования Москвы включают письменные гарантии от западных стран о прекращении расширения НАТО на восток и частичную отмену санкций против России. Среди прочего Москва настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины, исключении ее и других постсоветских государств, таких как Грузия и Молдова, из числа перспективных членов НАТО.
Песков сообщал, что Кремль не станет выводить в публичный режим содержимое документов, в которых будет прописано требование о нерасширении НАТО на восток и невключении в альянс Украины.