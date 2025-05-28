Кремль не будет разглашать содержимое документов по украинскому урегулированию
Кремль не станет выводить в публичный режим содержимое документов, в которых будет прописано требование о нерасширении НАТО на восток и невключении в альянс Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать. Считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не в публичном. И обмениваться какими-то позициями через прессу было бы чрезвычайно неверно», – сказал он.
Песков добавил, что рассуждения в прессе по поводу условий прекращения украинского конфликта по большей части недостоверны. Вопросы о вхождении Грузии и Молдавии в НАТО не могут обсуждаться во время переговоров с Украиной, заявил он. Пресс-секретарь президента призвал быть аккуратными с подобной информацией.
28 мая Reuters писало, что президент России Владимир Путин выдвинул ряд условий для прекращения боевых действий на Украине. Ключевые требования Москвы включают письменные гарантии от западных стран о прекращении расширения НАТО на восток и частичную отмену санкций против России. Среди прочего Москва настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины, исключении ее и других постсоветских государств, таких как Грузия и Молдова, из числа перспективных членов НАТО.
17 декабря 2021 г. Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток.