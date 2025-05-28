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Кремль не будет разглашать содержимое документов по украинскому урегулированию

Ведомости

Кремль не станет выводить в публичный режим содержимое документов, в которых будет прописано требование о нерасширении НАТО на восток и невключении в альянс Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать. Считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не в публичном. И обмениваться какими-то позициями через прессу было бы чрезвычайно неверно», – сказал он.

Песков добавил, что рассуждения в прессе по поводу условий прекращения украинского конфликта по большей части недостоверны. Вопросы о вхождении Грузии и Молдавии в НАТО не могут обсуждаться во время переговоров с Украиной, заявил он. Пресс-секретарь президента призвал быть аккуратными с подобной информацией.

28 мая Reuters писало, что президент России Владимир Путин выдвинул ряд условий для прекращения боевых действий на Украине. Ключевые требования Москвы включают письменные гарантии от западных стран о прекращении расширения НАТО на восток и частичную отмену санкций против России. Среди прочего Москва настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины, исключении ее и других постсоветских государств, таких как Грузия и Молдова, из числа перспективных членов НАТО.

17 декабря 2021 г. Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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