Нарышкин подтвердил возможную встречу с главой ЦРУ
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подтвердил, что может провести встречу с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. Об этом он рассказал ТАСС.
Нарышкин уточнил, что пока встреча не состоялась. Тем не менее он заверил, что переговоры планируются.
Глава СВР анонсировал возможную встречу с Рэтклиффом 24 апреля. Нарышкин сообщил, что у них состоялся телефонный разговор. Он охарактеризовал его как конструктивный, поэтому глава СВР не исключает возможной личной встречи.