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Нарышкин анонсировал возможную встречу с директором ЦРУ

Ведомости

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, возможно, проведет встречу с директором Центра разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. Об этом он рассказал ТАСС.

Нарышкин сообщил, что у них состоялся телефонный разговор. Он охарактеризовал его как конструктивный, поэтому глава СВР не исключает возможной личной встречи.

С началом второго срока президента США Дональда Трампа между российской и американской сторонами возобновился диалог. 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями двух стран по вопросам восстановления отношений. Позже два раунда консультаций представителей РФ и США прошли в Стамбуле.

22 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о планах спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приехать в Россию. Дата визита пока неизвестна, но портал Axios писал, что встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться 25 апреля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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