Нарышкин анонсировал возможную встречу с директором ЦРУ

С началом второго срока президента США Дональда Трампа между российской и американской сторонами возобновился диалог. 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями двух стран по вопросам восстановления отношений. Позже два раунда консультаций представителей РФ и США прошли в Стамбуле.