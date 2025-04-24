Нарышкин анонсировал возможную встречу с директором ЦРУ
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, возможно, проведет встречу с директором Центра разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. Об этом он рассказал ТАСС.
Нарышкин сообщил, что у них состоялся телефонный разговор. Он охарактеризовал его как конструктивный, поэтому глава СВР не исключает возможной личной встречи.
С началом второго срока президента США Дональда Трампа между российской и американской сторонами возобновился диалог. 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями двух стран по вопросам восстановления отношений. Позже два раунда консультаций представителей РФ и США прошли в Стамбуле.
22 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о планах спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приехать в Россию. Дата визита пока неизвестна, но портал Axios писал, что встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться 25 апреля.