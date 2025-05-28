В Кремле завершились российско-йеменские переговоры

О планах Путина провести встречу с Аль-Алими сообщали пресс-служба Кремля, а также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Последний говорил, что после личной встречи президента РФ и председателя руководящего президентского совета Йемена в формате официального завтрака пройдут российско-йеменские переговоры.