В Кремле завершились российско-йеменские переговоры
Президент РФ Владимир Путин и председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими завершили переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Они обсудили перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Путин и Аль-Алими в ходе беседы также затронули актуальные темы региональной повестки дня.
О планах Путина провести встречу с Аль-Алими сообщали пресс-служба Кремля, а также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Последний говорил, что после личной встречи президента РФ и председателя руководящего президентского совета Йемена в формате официального завтрака пройдут российско-йеменские переговоры.