Путин встретился с председателем верхней палаты парламента Таджикистана

28 мая Путин также провел переговоры в Кремле с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими. Они обсудили перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Путин и Аль-Алими в ходе беседы также затронули актуальные темы региональной повестки дня.