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Путин встретился с председателем верхней палаты парламента Таджикистана

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Президент РФ Владимир Путин принял председателя верхней палаты парламента Таджикистана, мэра Душанбе Рустама Эмомали. Об этом сообщает Кремль.

Во встрече также приняла участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

О планах Путина провести встречу с Эмомали сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он уточнял, что у них состоится краткая беседа.

28 мая Путин также провел переговоры в Кремле с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими. Они обсудили перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Путин и Аль-Алими в ходе беседы также затронули актуальные темы региональной повестки дня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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