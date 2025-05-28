Путин встретился с председателем верхней палаты парламента Таджикистана
Президент РФ Владимир Путин принял председателя верхней палаты парламента Таджикистана, мэра Душанбе Рустама Эмомали. Об этом сообщает Кремль.
Во встрече также приняла участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
О планах Путина провести встречу с Эмомали сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он уточнял, что у них состоится краткая беседа.
28 мая Путин также провел переговоры в Кремле с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими. Они обсудили перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Путин и Аль-Алими в ходе беседы также затронули актуальные темы региональной повестки дня.