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Мединского и его семью внесли в украинскую базу «Миротворец»

Ведомости

Помощник президента РФ Владимир Мединский включен в реестр украинского сайта «Миротворец», следует из базы.

В качестве причин внесения в базу указано нарушение государственной границы Украины и участие в незаконном проведении работ на объектах культурного наследия, их разрушение или повреждение. В профиле советника российского главы также упоминается информация о его жене, детях, отце и сестре.

28 мая телеведущий Владимир Соловьев рассказал со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, что Мединскому поступают такие угрозы, как: «Мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных самокатов». Это намек на несколько терактов, которые были осуществлены таким способом.

На следующий день председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с появлением данных об угрозах в адрес Мединского. По сведениям ведомства, его семье угрожают украинские радикалы. Будут приняты меры, чтобы установить личности причастных и привлечь их к уголовной ответственности.

Мединский является помощником президента России с 24 января 2020 г. В 2022 г. он возглавил российскую делегацию на переговорах между Россией и Украиной. В мае 2025 г. Мединский также возглавлял команду российских переговорщиков на первых за три года прямых переговорах Москвы и Киева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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