Мединского и его семью внесли в украинскую базу «Миротворец»

28 мая телеведущий Владимир Соловьев рассказал со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, что Мединскому поступают такие угрозы, как: «Мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных самокатов». Это намек на несколько терактов, которые были осуществлены таким способом.