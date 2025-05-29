Мединского и его семью внесли в украинскую базу «Миротворец»
Помощник президента РФ Владимир Мединский включен в реестр украинского сайта «Миротворец», следует из базы.
В качестве причин внесения в базу указано нарушение государственной границы Украины и участие в незаконном проведении работ на объектах культурного наследия, их разрушение или повреждение. В профиле советника российского главы также упоминается информация о его жене, детях, отце и сестре.
28 мая телеведущий Владимир Соловьев рассказал со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, что Мединскому поступают такие угрозы, как: «Мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных самокатов». Это намек на несколько терактов, которые были осуществлены таким способом.
На следующий день председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с появлением данных об угрозах в адрес Мединского. По сведениям ведомства, его семье угрожают украинские радикалы. Будут приняты меры, чтобы установить личности причастных и привлечь их к уголовной ответственности.
Мединский является помощником президента России с 24 января 2020 г. В 2022 г. он возглавил российскую делегацию на переговорах между Россией и Украиной. В мае 2025 г. Мединский также возглавлял команду российских переговорщиков на первых за три года прямых переговорах Москвы и Киева.