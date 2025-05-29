В ГД внесли проект о компенсации расходов за использование личного оборудования
Депутаты во главе с главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести компенсации для работников при использовании личного оборудования. Соответствующий документ размещен в думской базе.
В пояснительной записке говорится, что работникам часто требуется использование личных технических средств, например, мобильного телефона или компьютера. В связи с этим сотрудники могут нести дополнительные расходы.
Законопроект предлагает обязать руководителей указывать в трудовом договоре размер компенсации расходов работника при использовании личного оборудования. Предполагается, что размер, порядок и сроки возмещения расходов будут определяться локальным нормативным актом.
Целью проекта обозначена установка правовых основ для компенсации расходов работников. Документ направлен на обеспечение справедливого подхода к возмещению затрат, а также гармонизацию трудового законодательства.
Сейчас этот вопрос регулируется недостаточно, считают авторы проекта, поскольку ст. 188 Трудового кодекса предполагает возможность возмещения средств с точки зрения факультативного подхода.
Проектом предлагается внести изменения в ст. 57 (содержание трудового договора) и ст. 188 (возмещение расходов при использовании личного имущества работника) ТК РФ.
В начале марта фракция КПРФ внесла в Госдуму проект нового Трудового кодекса на 587 страницах (актуальный кодифицированный акт, регулирующий трудовые отношения, действует с 2001 г.). Разработанный коммунистами законопроект «нацелен на повышение производительности труда и эффективности производства на основе научного планирования и управления, на стимулирование творческой активности работников, на расширение прав трудовых коллективов и профсоюзов», говорится в пояснительной записке.