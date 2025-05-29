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В ГД внесли проект о компенсации расходов за использование личного оборудования

Ведомости

Депутаты во главе с главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести компенсации для работников при использовании личного оборудования. Соответствующий документ размещен в думской базе.

В пояснительной записке говорится, что работникам часто требуется использование личных технических средств, например, мобильного телефона или компьютера. В связи с этим сотрудники могут нести дополнительные расходы.

Законопроект предлагает обязать руководителей указывать в трудовом договоре размер компенсации расходов работника при использовании личного оборудования. Предполагается, что размер, порядок и сроки возмещения расходов будут определяться локальным нормативным актом.

Целью проекта обозначена установка правовых основ для компенсации расходов работников. Документ направлен на обеспечение справедливого подхода к возмещению затрат, а также гармонизацию трудового законодательства.

Сейчас этот вопрос регулируется недостаточно, считают авторы проекта, поскольку ст. 188 Трудового кодекса предполагает возможность возмещения средств с точки зрения факультативного подхода.

Проектом предлагается внести изменения в ст. 57 (содержание трудового договора) и ст. 188 (возмещение расходов при использовании личного имущества работника) ТК РФ.

В начале марта фракция КПРФ внесла в Госдуму проект нового Трудового кодекса на 587 страницах (актуальный кодифицированный акт, регулирующий трудовые отношения, действует с 2001 г.). Разработанный коммунистами законопроект «нацелен на повышение производительности труда и эффективности производства на основе научного планирования и управления, на стимулирование творческой активности работников, на расширение прав трудовых коллективов и профсоюзов», говорится в пояснительной записке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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