В ГД внесли проект о компенсации расходов за использование личного оборудования

В начале марта фракция КПРФ внесла в Госдуму проект нового Трудового кодекса на 587 страницах (актуальный кодифицированный акт, регулирующий трудовые отношения, действует с 2001 г.). Разработанный коммунистами законопроект «нацелен на повышение производительности труда и эффективности производства на основе научного планирования и управления, на стимулирование творческой активности работников, на расширение прав трудовых коллективов и профсоюзов», говорится в пояснительной записке.