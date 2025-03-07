Коммунисты предложили избирателям новые условия работы

Коммунисты предложили избирателям новые условия работыКПРФ внесла в Госдуму проект нового Трудового кодекса, о котором будет говорить во время кампании
Фракция КПРФ внесла в Госдуму проект нового Трудового кодекса (ТК) на 587 страницах (актуальный кодифицированный акт, регулирующий трудовые отношения, действует с 2001 г.). Разработанный коммунистами законопроект «нацелен на повышение производительности труда и эффективности производства на основе научного планирования и управления, на стимулирование творческой активности работников, на расширение прав трудовых коллективов и профсоюзов», говорится в пояснительной записке.
Одна из ключевых новелл проекта ТК – ограничение продолжительности рабочего времени 30 часами в неделю (сейчас она составляет 40 часов в неделю). Для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте до 14 лет, коммунисты предлагают сократить каждый рабочий день еще на один час. В законопроекте прописан запрет на привлечение женщин в первые месяцы после родов к работе с ненормированным рабочим днем. Проект ТК предполагает введение для работодателей квоты по приему на работу выпускников, которые трудоустраиваются впервые, и возвращение прежнего (до 2018 г.) пенсионного возраста.
Для многодетных семей фракция КПРФ хочет ввести возможность заключения матерями трудового договора с Социальным фондом России (СФР), который будет действовать до достижения младшим ребенком совершеннолетия. Соглашение будет включать в себя обязанности по уходу за ребенком, а также права на социальные гарантии и пенсионное обеспечение. Это позволит признавать домашний труд многодетной матери работой «в юридическом смысле» с начислением трудового стажа и учетом при назначении пенсии, говорит первый зампред ЦК КПРФ депутат Юрий Афонин.
Рабочий день россиян
Как следует из пояснительной записки к проекту ТК, в 2023 г. был зафиксирован рекорд по продолжительности рабочего дня. По данным Росстата, он вырос до 7,17 часа – это максимум за 19 лет.
Последние кодифицированные федеральные законы (ч. 4 Гражданского кодекса, Водный и Лесной кодексы) были приняты в 2006 г., говорит политолог Павел Склянчук. Есть ряд инициатив по кодификации отдельных сфер законодательства, которые находятся в разработке. К примеру, в 2024 г. глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал разработку Цифрового кодекса. А электоральные эксперты, а затем и депутаты КПРФ предлагали принять Избирательный кодекс взамен разрозненных актов, регулирующих выборы в России. Документ поддержки властей не нашел. Новые кодексы взамен старых в новейшей истории России не принимались: к примеру, новая редакция КоАП, обсуждение которой власти начали около 10 лет назад, так и не дошла до внесения в Госдуму.
27 января Афонин заявлял «Ведомостям», что проект ТК – одна из ключевых законодательных инициатив коммунистов. В 2025 г. они также планируют доработать проект нового Налогового кодекса. На эти законопроекты КПРФ планирует делать акцент перед выборами в Госдуму в 2026 г. В преддверии региональных выборов 2025 г. партия запустила «Народный референдум» – кампанию по сбору подписей по проектам федеральных законов КПРФ, один из которых касается отмены пенсионной реформы. Опрос будет бессрочным, а его результаты используют и на думских выборах 2026 г., говорил Афонин в ходе всероссийского партийного собрания 3 февраля.
Проект ТК вызывает смешанные ощущения, признался зампредседателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов. По его словам, с одной стороны, им предусматриваются прогрессивные предложения (например, внедрение электронного кадрового документооборота, т. е. окончательный отказ от трудовых книжек и бумажных носителей), с другой – предлагаются такие «ретроградные» инициативы, как введение единой системы оплаты труда, которая закрепляет тарифы оплаты труда в соответствии со стажем и навыками, что мало чем отличается от упраздненной почти 15 лет назад системы единых тарифных сеток.
«Ряд предложений как будто включены в законопроект для придания ему еще большей социальной ориентированности, но при этом эффективность таких положений, как, например, ограничения на выполнение тяжелой физической работы для рожениц, возвращение северных надбавок и института трудовых судов, вызывает скепсис», – отметил Черных-Аипов. Он заметил, что уже сейчас часть предлагаемых законопроектом ограничений в сфере труда закреплена действующей редакцией ТК и подзаконными актами. «Ряд социально ориентированных предложений, обязывающих работодателя предоставлять работникам льготы, гарантировать им медицинское страхование, дополнительные выплаты, компенсации, выходные дни, – это то, что нереализуемо в условиях, когда государство не является единственным работодателем», – сказал эксперт.
Большую часть электората коммунистов составляют люди старшего возраста, а также малообеспеченные граждане, говорит социолог Денис Волков. «Как раз те люди, для которых важна социальная поддержка, вопросы социальной справедливости. Поэтому именно социальные инициативы должны находить отклик у электората КПРФ», – считает он. КПРФ этим законопроектом работает на свою базу, пытаясь вернуть своего избирателя в «теплую ванну» воспоминаний об СССР, сказал политолог Дмитрий Еловский. Если партия сможет развернуть эти предложения так, чтобы их восприняли новые электоральные группы, то это может оказаться «вполне полезным» для партии в будущем, рассуждает он. Но шансы на принятие нового ТК «нулевые», оценил Еловский.
Сами же идеи сложно назвать резонансными, отметил в беседе с «Ведомостями» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Это просто попытка напомнить, что они [коммунисты] не бездействуют», – считает он.
В подготовке материала участвовал Александр Тихонов