Коммунисты предложили избирателям новые условия работы

Большую часть электората коммунистов составляют люди старшего возраста, а также малообеспеченные граждане, говорит социолог Денис Волков. «Как раз те люди, для которых важна социальная поддержка, вопросы социальной справедливости. Поэтому именно социальные инициативы должны находить отклик у электората КПРФ», – считает он. КПРФ этим законопроектом работает на свою базу, пытаясь вернуть своего избирателя в «теплую ванну» воспоминаний об СССР, сказал политолог Дмитрий Еловский. Если партия сможет развернуть эти предложения так, чтобы их восприняли новые электоральные группы, то это может оказаться «вполне полезным» для партии в будущем, рассуждает он. Но шансы на принятие нового ТК «нулевые», оценил Еловский.