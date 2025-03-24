Российские работодатели собираются увеличить расходы на социальные пакеты

Российские работодатели собираются увеличить расходы на социальные пакетыЭта мера выгоднее дальнейшего наращивания зарплат, отмечают эксперты
В этом году развивается тренд на увеличение соцпакетов сотрудников. К такому выводу пришли аналитики НПФ «Достойное будущее», опросив онлайн представителей 250 российских компаний. 78% респондентов подтвердили, что еще в 2024 г. нарастили бюджет на социальные льготы. А 82% компаний сказали, что планируют дальнейший рост затрат. 24,79% опрошенных планируют увеличить расходы на 10–15%, чуть меньше четверти (20,66%) – на 15–20%. Еще 17,7% компаний рассчитывают поднять расходы на 5–10%, а 8,2% – только до 5%.
В ответ на вопрос, какие элементы соцпакета компании считают приоритетными для персонала, 60% назвали программы повышения квалификации и обучения. Второе место заняла психологическая поддержка и консультации (57%), третье – ДМС (56,6%). Далее с небольшим отрывом шла программа компенсации обедов (49%) и спортивные направления (44%). Еще 36% назвали приоритетом корпоративную пенсионную программу.