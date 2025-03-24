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Российские работодатели собираются увеличить расходы на социальные пакеты

Эта мера выгоднее дальнейшего наращивания зарплат, отмечают эксперты
Мария Подцероб
Мария Викулова
Freepik
Freepik

В этом году развивается тренд на увеличение соцпакетов сотрудников. К такому выводу пришли аналитики НПФ «Достойное будущее», опросив онлайн представителей 250 российских компаний. 78% респондентов подтвердили, что еще в 2024 г. нарастили бюджет на социальные льготы. А 82% компаний сказали, что планируют дальнейший рост затрат. 24,79% опрошенных планируют увеличить расходы на 10–15%, чуть меньше четверти (20,66%) – на 15–20%. Еще 17,7% компаний рассчитывают поднять расходы на 5–10%, а 8,2% – только до 5%.

В ответ на вопрос, какие элементы соцпакета компании считают приоритетными для персонала, 60% назвали программы повышения квалификации и обучения. Второе место заняла психологическая поддержка и консультации (57%), третье – ДМС (56,6%). Далее с небольшим отрывом шла программа компенсации обедов (49%) и спортивные направления (44%). Еще 36% назвали приоритетом корпоративную пенсионную программу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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