Российские работодатели собираются увеличить расходы на социальные пакеты

В этом году развивается тренд на увеличение соцпакетов сотрудников. К такому выводу пришли аналитики НПФ «Достойное будущее», опросив онлайн представителей 250 российских компаний. 78% респондентов подтвердили, что еще в 2024 г. нарастили бюджет на социальные льготы. А 82% компаний сказали, что планируют дальнейший рост затрат. 24,79% опрошенных планируют увеличить расходы на 10–15%, чуть меньше четверти (20,66%) – на 15–20%. Еще 17,7% компаний рассчитывают поднять расходы на 5–10%, а 8,2% – только до 5%.