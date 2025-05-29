Москалькова: еще 13 жителей Курской области остаются на Украине
По данным вернувшихся из плена, на Украине содержатся еще 13 мирных жителей Курской области, которые не попали в обмен по формуле «1000 на 1000». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в кулуарах III Национального форума Российского Красного Креста.
«Они содержались гражданские вместе с военнопленными в нарушение всех конвенций», – приводит ее заявление ТАСС.
16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. Стороны достигли договоренности провести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Третий и завершающий этап обмена прошел 25 мая. В этот день стороны передали по 303 человека. По информации Минобороны, всего в Россию были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан. Москалькова говорила, что среди последних были 20 жителей Курской области и 100 политических заключенных.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что возможность продолжения практики массового обмена пленными между Россией и Украиной зависит от итогов переговоров.
27 мая прокурор Курской области Алексей Цуканов сообщил, что 789 жителей Курской области считаются пропавшими без вести после вторжения в регион вооруженных сил Украины. Кроме того, он рассказал о 313 погибших мирных жителях в результате обстрелов приграничных территорий. Всего пострадали 794 человека, в том числе 26 детей.