Москалькова: еще 13 жителей Курской области остаются на Украине

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. Стороны достигли договоренности провести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Третий и завершающий этап обмена прошел 25 мая. В этот день стороны передали по 303 человека. По информации Минобороны, всего в Россию были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан. Москалькова говорила, что среди последних были 20 жителей Курской области и 100 политических заключенных.