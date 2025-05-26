Песков: продолжение обмена пленными с Украиной зависит от переговоров

Заместитель министра обороны России Александр Фомин 25 мая заявил, что достигнутые в Стамбуле договоренности с Украиной по обмену военнопленными полностью выполнены. Третий и завершающий этап обмена по формуле «1000 на 1000» состоялся 25 мая. России и Украине были переданы по 303 человека. Фомин уточнил, что всего в течение трех дней в Россию были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан.