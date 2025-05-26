Песков: продолжение обмена пленными с Украиной зависит от переговоров
Возможность продолжения практики массового обмена пленными между РФ и Украиной зависит от итогов переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
16 мая в турецком Стамбуле состоялись первые с 2022 г. прямые переговоры России и Украины. Была достигнута договоренность провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и рассмотрена возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Спустя три дня, 19 мая, Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, после этого президент США заявил, что стороны скоро продолжат переговоры.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин 25 мая заявил, что достигнутые в Стамбуле договоренности с Украиной по обмену военнопленными полностью выполнены. Третий и завершающий этап обмена по формуле «1000 на 1000» состоялся 25 мая. России и Украине были переданы по 303 человека. Фомин уточнил, что всего в течение трех дней в Россию были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что процесс возвращения с Украины российских граждан продолжается, в заключении еще остаются 34 жителя Курской области. Москалькова уточнила, что в числе мирных граждан российской стороне были переданы 20 курских жителей и 100 политических заключенных. Курян встречали на украино-белорусской границе, затем через Брянск их сопроводили до Курска.