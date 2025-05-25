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Москалькова: в заключении на Украине остаются 34 жителя Курской области

Ведомости

Процесс возвращения с Украины российских граждан продолжается, в заключении еще остаются 34 жителя Курской области, сообщила в своем Telegram-канале российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Третий и завершающий этап обмена по формуле «1000 на 1000» между Россией и Украиной состоялся 25 мая. В этот день сторонам были переданы по 303 человека. По данным Минобороны РФ, всего в течение трех дней обмен в Россию были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан.

Москалькова уточнила, что в числе мирных граждан российской стороне были переданы 20 курских жителей и 100 политических заключенных. Курян встречали на украино-белорусской границе, затем через Брянск их сопроводили до Курска. По словам омбудсмена, там их встречали врио губернатор Александр Хинштейн и уполномоченные по правам человека в Брянской и Курской областях.

«Так и хочется сказать: наконец-то. Но, к сожалению, окончательно радоваться еще рано. Процесс возвращения продолжается. В заключении еще остаются 34 жителя Курской области. Мы вас поддерживаем и боремся за вас!» – написала Москалькова.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил ранее, что Россия по завершении обмена пленными будет готова передать проект документа с изложением условий достижения договоренности об урегулировании конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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