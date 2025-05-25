Москалькова: в заключении на Украине остаются 34 жителя Курской области

Третий и завершающий этап обмена по формуле «1000 на 1000» между Россией и Украиной состоялся 25 мая. В этот день сторонам были переданы по 303 человека. По данным Минобороны РФ, всего в течение трех дней обмен в Россию были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан.