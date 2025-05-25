Москалькова: в заключении на Украине остаются 34 жителя Курской области
Процесс возвращения с Украины российских граждан продолжается, в заключении еще остаются 34 жителя Курской области, сообщила в своем Telegram-канале российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Третий и завершающий этап обмена по формуле «1000 на 1000» между Россией и Украиной состоялся 25 мая. В этот день сторонам были переданы по 303 человека. По данным Минобороны РФ, всего в течение трех дней обмен в Россию были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан.
Москалькова уточнила, что в числе мирных граждан российской стороне были переданы 20 курских жителей и 100 политических заключенных. Курян встречали на украино-белорусской границе, затем через Брянск их сопроводили до Курска. По словам омбудсмена, там их встречали врио губернатор Александр Хинштейн и уполномоченные по правам человека в Брянской и Курской областях.
«Так и хочется сказать: наконец-то. Но, к сожалению, окончательно радоваться еще рано. Процесс возвращения продолжается. В заключении еще остаются 34 жителя Курской области. Мы вас поддерживаем и боремся за вас!» – написала Москалькова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил ранее, что Россия по завершении обмена пленными будет готова передать проект документа с изложением условий достижения договоренности об урегулировании конфликта.