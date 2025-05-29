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Кремль не будет публично обсуждать содержание мирного договора с Украиной

Ведомости

Кремль не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта России с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«<...> переговоры должны вестись все-таки в закрытом, а не публичном режиме», – считает представитель Кремля.

28 мая министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд переговоров об урегулировании конфликта в Стамбуле в июне. «Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», – сказал Лавров.

Помощник президента Владимир Мединский сообщил, что звонил 28 мая главе делегации Украины на майской встрече в Стамбуле министру обороны Рустаму Умерову с предложением точной даты и места встречи. «Украинская сторона пошла совещаться», – сказал он.

28 мая Reuters писало, что президент России Владимир Путин выдвинул ряд условий для прекращения боевых действий на Украине. Ключевые требования Москвы включают письменные гарантии от западных стран о нерасширении НАТО на восток и частичную отмену санкций против России. Среди прочего Москва настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины, исключении ее и других постсоветских государств из числа перспективных членов НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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