Кремль не будет публично обсуждать содержание мирного договора с Украиной
Кремль не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта России с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«<...> переговоры должны вестись все-таки в закрытом, а не публичном режиме», – считает представитель Кремля.
28 мая министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд переговоров об урегулировании конфликта в Стамбуле в июне. «Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», – сказал Лавров.
Помощник президента Владимир Мединский сообщил, что звонил 28 мая главе делегации Украины на майской встрече в Стамбуле министру обороны Рустаму Умерову с предложением точной даты и места встречи. «Украинская сторона пошла совещаться», – сказал он.
28 мая Reuters писало, что президент России Владимир Путин выдвинул ряд условий для прекращения боевых действий на Украине. Ключевые требования Москвы включают письменные гарантии от западных стран о нерасширении НАТО на восток и частичную отмену санкций против России. Среди прочего Москва настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины, исключении ее и других постсоветских государств из числа перспективных членов НАТО.