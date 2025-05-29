Кремль не будет публично обсуждать содержание мирного договора с Украиной

28 мая Reuters писало, что президент России Владимир Путин выдвинул ряд условий для прекращения боевых действий на Украине. Ключевые требования Москвы включают письменные гарантии от западных стран о нерасширении НАТО на восток и частичную отмену санкций против России. Среди прочего Москва настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины, исключении ее и других постсоветских государств из числа перспективных членов НАТО.