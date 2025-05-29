Песков назвал вопиющей ситуацию с угрозами семье Мединского

«Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы – мы знаем, что Следственный комитет уже занялся этим вопросом – чтобы они определили, откуда исходят эти угрозы. Конечно, если источником этих угроз является Украина, киевский режим, то ситуация более чем вопиющая», – подчеркнул Песков.