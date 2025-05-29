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Песков назвал вопиющей ситуацию с угрозами семье Мединского

Ведомости

Угрозы семье помощника президента России Владимира Мединского, который возглавлял делегацию РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле, являются вопиющей ситуацией. Особенно, если их источником является киевский режим, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля обратил внимание, что угрожают не непосредственно главному переговорщику, а его семье. Этот факт он назвал «невиданной совершенно историей».

«Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы – мы знаем, что Следственный комитет уже занялся этим вопросом – чтобы они определили, откуда исходят эти угрозы. Конечно, если источником этих угроз является Украина, киевский режим, то ситуация более чем вопиющая», – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что российской стороной было предложено провести второй раунд переговоров 2 июня. Ответ Киева пока, насколько известно Пескову, получен не был.

29 мая «Ведомости» писали, что Мединский включен в реестр украинского сайта «Миротворец». В профиле помощника президента также есть информация о его жене, детях, отце и сестре. Среди причин внесения в базу указано нарушение государственной границы Украины и участие в незаконном проведении работ на объектах культурного наследия, их разрушение или повреждение.

Телеведущий Владимир Соловьев 28 мая сообщил со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, что Мединскому поступают угрозы, такие как: «Мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных самокатов». Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с информацией об угрозах Мединскому. По данным СК, семье помощника президента угрожают украинские радикалы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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