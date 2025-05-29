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Фидан проинформировал Каллас об итогах переговоров по украинскому урегулированию

Ведомости

В телефонном разговоре глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал верховному комиссару Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас об итогах переговоров по украинскому урегулированию, которые он провел 26 и 27 мая в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе.

Собеседник агентства сообщил, что Фидан и Каллас обсудили шаги, предпринятые для прекращения российско-украинского конфликта. Министр поделился своими оценками встреч в России и предстоящего визита на Украину.

Глава МИД Турции находился в России с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. 26 мая Фидан провел переговоры с Путиным. Перед этим он встретился с помощником российского главы Владимиром Мединским. На следующий день также состоялась встреча Фидана и Лаврова.

Ожидается, что 29–30 мая Фидан посетит Киев по приглашению главы МИД РФ Украины Андрея Сибиги. Там турецкого министра примут президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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