Фидан проинформировал Каллас об итогах переговоров по украинскому урегулированию

Глава МИД Турции находился в России с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. 26 мая Фидан провел переговоры с Путиным. Перед этим он встретился с помощником российского главы Владимиром Мединским. На следующий день также состоялась встреча Фидана и Лаврова.