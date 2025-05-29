Фидан проинформировал Каллас об итогах переговоров по украинскому урегулированию
В телефонном разговоре глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал верховному комиссару Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас об итогах переговоров по украинскому урегулированию, которые он провел 26 и 27 мая в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе.
Собеседник агентства сообщил, что Фидан и Каллас обсудили шаги, предпринятые для прекращения российско-украинского конфликта. Министр поделился своими оценками встреч в России и предстоящего визита на Украину.
Глава МИД Турции находился в России с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. 26 мая Фидан провел переговоры с Путиным. Перед этим он встретился с помощником российского главы Владимиром Мединским. На следующий день также состоялась встреча Фидана и Лаврова.
Ожидается, что 29–30 мая Фидан посетит Киев по приглашению главы МИД РФ Украины Андрея Сибиги. Там турецкого министра примут президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль.