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Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Киев 29-30 мая

Ведомости

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Киев 29-30 мая по приглашению украинского коллеги Андрея Сибиги. Об этом ТАСС сообщили в турецком ведомстве.

Планируется, что Фидана примут президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Ожидается, что в ходе переговоров глава турецкого МИДа выразит готовность Анкары провести следующий раунд переговоров между РФ и Украиной. Также он может обратить внимание на важность обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Глава МИД Турции находится в России с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Это первый визит представителя Турции в Россию после возобновления 16 мая прерванных в апреле 2022 г. прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Там турецкая сторона выступила посредником. 26 мая Фидан провел переговоры с Путиным. Перед этим он встретился с помощником российского главы Владимиром Мединским.

По данным турецкого источники Reuters, Путин обсудил с турецким министром «недавно предпринятые инициативы по прекращению войны между Украиной и Россией, а также события после переговоров в Стамбуле».

Агентство Reuters писало, что после визита в Москву турецкий министр в конце недели посетит Киев, где проведет встречу с властями Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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