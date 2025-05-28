Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Киев 29-30 мая
Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Киев 29-30 мая по приглашению украинского коллеги Андрея Сибиги. Об этом ТАСС сообщили в турецком ведомстве.
Планируется, что Фидана примут президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Ожидается, что в ходе переговоров глава турецкого МИДа выразит готовность Анкары провести следующий раунд переговоров между РФ и Украиной. Также он может обратить внимание на важность обеспечения безопасности судоходства в Черном море.
Глава МИД Турции находится в России с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Это первый визит представителя Турции в Россию после возобновления 16 мая прерванных в апреле 2022 г. прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Там турецкая сторона выступила посредником. 26 мая Фидан провел переговоры с Путиным. Перед этим он встретился с помощником российского главы Владимиром Мединским.
По данным турецкого источники Reuters, Путин обсудил с турецким министром «недавно предпринятые инициативы по прекращению войны между Украиной и Россией, а также события после переговоров в Стамбуле».
Агентство Reuters писало, что после визита в Москву турецкий министр в конце недели посетит Киев, где проведет встречу с властями Украины.