Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Киев 29-30 мая

Глава МИД Турции находится в России с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Это первый визит представителя Турции в Россию после возобновления 16 мая прерванных в апреле 2022 г. прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Там турецкая сторона выступила посредником. 26 мая Фидан провел переговоры с Путиным. Перед этим он встретился с помощником российского главы Владимиром Мединским.