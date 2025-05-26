Мединский провел переговоры с Фиданом
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу в Москве с помощником президента РФ Владимиром Мединским в рамках визита в российскую столицу. Об этом сообщает турецкий МИД в соцсети X.
Фидан находится в России с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что министры 27 мая проведут переговоры и обменяются мнениями о развитии ситуации после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Сообщалось, что Фидан также рассчитывает 26 мая провести встречи с президентом России Владимиром Путиным, Мединским и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что главной темой на переговорах Лаврова и Фидана будет обсуждение двусторонних отношений. Министры также обсудят возможные дальнейшие сроки переговоров России и Украины.