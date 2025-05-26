Лавров и Фидан обсудят российско-украинские переговоры

Также стало известно, что президент России Владимир Путин примет Фидана в Кремле 26 мая. Глава МИД Турции находится в России с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению Лаврова. В рамках визита также были запланированы его встречи с помощником президента РФ Владимиром Мединским и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.