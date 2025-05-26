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Лавров и Фидан обсудят российско-украинские переговоры

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита последнего в РФ обсудят возможные дальнейшие сроки российско-украинских переговоров. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фидан приезжает на переговоры с Лавровым. И, конечно, на этих переговорах главной темой будет обсуждение двусторонних отношений. Но, разумеется, обмен мнениями по украинскому сюжету тоже будет обязательно», – пояснил представитель Кремля.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин примет Фидана в Кремле 26 мая. Глава МИД Турции находится в России с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению Лаврова. В рамках визита также были запланированы его встречи с помощником президента РФ Владимиром Мединским и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000».

Кроме того, Россия приняла к сведению запрос Киева на прямую встречу глав государств. Делегации также условились представить свои видения «возможного будущего прекращения огня».

Глава МИД Турции после мероприятия подчеркнул, что по итогам переговоров была достигнута договоренность о проведении новой встречи между делегациями.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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