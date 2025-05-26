Путин принял в Кремле главу МИД Турции

Фидан находится в России с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что министры 27 мая проведут переговоры и обменяются мнениями о развитии ситуации после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что главной темой на переговорах Лаврова и Фидана будет обсуждение двусторонних отношений. Министры также обсудят возможные дальнейшие сроки переговоров России и Украины.