Путин назвал движение и наличие целей главным секретом молодости
Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями поделился своим рецептом сохранения молодости. Главный секрет, по его словам, заключается в постоянном движении и наличии значимых целей в жизни.
Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопрос Натальи Лукьяновой из Крыма, матери-героини, которая поинтересовалась, как ему удается так хорошо выглядеть.
«Движение-движение. Очень важно, когда у нас в жизни есть какие-то цели, мы стремимся их достигать. Это всегда мобилизует, всегда дисциплинирует, заставляет заниматься нужными вещами и держит в тонусе. На мой взгляд, это самое главное», – пояснил Путин.
Президент отметил, что все остальное – это вещи, которые прилагаются: спорт, режим и т. д. Но самое главное – иметь внутренние важные целевые установки. По мнению главы страны, чем масштабнее они, тем лучше. Тем это больше мобилизует.
Встреча с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», и матерями, удостоенными звания «Мать-героиня», прошла в преддверии Международного дня защиты детей. Путин провел ее в формате видеосвязи и подчеркнул, что семейные ценности остаются незыблемыми для россиян. По данным социологических исследований, все больше людей стремятся создать многодетную семью. Президент акцентировал внимание на необходимости поддержки семей с тремя и более детьми. По его словам, власти продолжают совершенствовать систему мер поддержки, формируя комплексный подход.