Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин назвал движение и наличие целей главным секретом молодости

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями поделился своим рецептом сохранения молодости. Главный секрет, по его словам, заключается в постоянном движении и наличии значимых целей в жизни.

Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопрос Натальи Лукьяновой из Крыма, матери-героини, которая поинтересовалась, как ему удается так хорошо выглядеть.

«Движение-движение. Очень важно, когда у нас в жизни есть какие-то цели, мы стремимся их достигать. Это всегда мобилизует, всегда дисциплинирует, заставляет заниматься нужными вещами и держит в тонусе. На мой взгляд, это самое главное», – пояснил Путин.

Президент отметил, что все остальное – это вещи, которые прилагаются: спорт, режим и т. д. Но самое главное – иметь внутренние важные целевые установки. По мнению главы страны, чем масштабнее они, тем лучше. Тем это больше мобилизует.

Встреча с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», и матерями, удостоенными звания «Мать-героиня», прошла в преддверии Международного дня защиты детей. Путин провел ее в формате видеосвязи и подчеркнул, что семейные ценности остаются незыблемыми для россиян. По данным социологических исследований, все больше людей стремятся создать многодетную семью. Президент акцентировал внимание на необходимости поддержки семей с тремя и более детьми. По его словам, власти продолжают совершенствовать систему мер поддержки, формируя комплексный подход.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных