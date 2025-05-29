Захарова: Киев не дал ответа по участию во втором раунде переговоров в Стамбуле
Украинская сторона до сих пор не подтвердила свое участие во втором раунде российско-украинских переговоров, который запланирован на 2 июня в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы скрывает условия мирного меморандума, Киев не обозначил официальную позицию по предстоящей встрече.
Захарова подчеркнула, что Москва предоставляет всю информацию о переговорах в открытом формате: названы дата, состав делегации и обсуждаемые темы. В то же время, со стороны Украины наблюдается неопределенность и публичная риторика без конкретных шагов.
«Нет четкости в позиции. Вы задали мне все вопросы по российской позиции – даты, составы, форматы – все представлено», – заявила дипломат (цитата по ТАСС).
28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться в Стамбуле 2 июня. Он уточнил, что российская сторона уже разработала меморандум с позициями России «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».
Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по меморандуму, а также о проведении крупного обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить переговоры.