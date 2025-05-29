Госдепартамент США не знает о согласии «Хамас» на прекращение огня

«Мы не располагаем сведениями о том, согласился ли "Хамас" на предложение», – отметила представитель внешнеполитического ведомства.



Ранее телеканал Al Arabiya сообщал о том, что движение «Хамас» приняло предложение о 60-дневном прекращении огня с Израилем. Соглашение предусматривает поэтапное освобождение заложников и начало переговоров о постоянном прекращении огня.



Детали соглашения должен быть объявить президент США Дональд Трамп. Американская администрация, а также посредники из Египта и Катара выступают гарантами выполнения договоренностей. Переговорный процесс будет курировать специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.