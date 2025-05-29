Госдепартамент США не знает о согласии «Хамас» на прекращение огня
Соединенные Штаты пока не получили подтверждения того, приняло ли палестинское движение «Хамас» предложение о прекращении огня. Об этом заявила на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Мы не располагаем сведениями о том, согласился ли "Хамас" на предложение», – отметила представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщал о том, что движение «Хамас» приняло предложение о 60-дневном прекращении огня с Израилем. Соглашение предусматривает поэтапное освобождение заложников и начало переговоров о постоянном прекращении огня.
Детали соглашения должен быть объявить президент США Дональд Трамп. Американская администрация, а также посредники из Египта и Катара выступают гарантами выполнения договоренностей. Переговорный процесс будет курировать специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Согласно проекту документа, в первый и седьмой дни перемирия «Хамас» освободит в общей сложности 10 живых заложников и передаст 18 тел. Также будет организована доставка гуманитарной помощи в сектор Газа, которую будут распределять ООН и Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца. Передача пленных пройдет без публичных заявлений или церемоний.
Израиль, в свою очередь, обязуется прекратить военные действия на весь срок перемирия. В документе подчеркивается, что все операции ЦАХАЛ будут зафиксированы, а на 10-й день «Хамас» должен будет предоставить полную информацию о других удерживаемых лицах.