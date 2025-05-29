Al Arabiya: «Хамас» согласился на 60-дневное перемирие в Газе

Согласно проекту документа, в первый и седьмой дни перемирия «Хамас» освободит в общей сложности 10 живых заложников и передаст 18 тел. Также будет организована доставка гуманитарной помощи в сектор Газа, которую будут распределять ООН и Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца. Передача пленных пройдет без публичных заявлений или церемоний.