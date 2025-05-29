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Al Arabiya: «Хамас» согласился на 60-дневное перемирие в Газе

Ведомости

Движение «Хамас» приняло предложение о 60-дневном прекращении огня с Израилем. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Соглашение предусматривает поэтапное освобождение заложников и начало переговоров о постоянном прекращении огня.

По данным телеканала, детали соглашения будут официально объявлены президентом США Дональдом Трампом в ближайшие часы. Американская администрация, а также посредники из Египта и Катара выступают гарантами выполнения договоренностей. Переговорный процесс будет курировать специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Согласно проекту документа, в первый и седьмой дни перемирия «Хамас» освободит в общей сложности 10 живых заложников и передаст 18 тел. Также будет организована доставка гуманитарной помощи в сектор Газа, которую будут распределять ООН и Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца. Передача пленных пройдет без публичных заявлений или церемоний.

Израиль, в свою очередь, обязуется прекратить военные действия на весь срок перемирия. В документе подчеркивается, что все операции ЦАХАЛ будут зафиксированы, а на 10-й день «Хамас» должен будет предоставить полную информацию о других удерживаемых лицах.

Ранее израильская сторона получила предложение Уиткоффа о перемирии в секторе Газа на 60 дней и освобождении 10 заложников.

28 мая радикальная палестинская группировка «Хамас» достигла соглашения с Уиткоффом о прекращении огня в секторе Газа, выводе из анклава израильских сил и возобновлении поставок гуманитарной помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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