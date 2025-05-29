Al Arabiya: «Хамас» согласился на 60-дневное перемирие в Газе
Движение «Хамас» приняло предложение о 60-дневном прекращении огня с Израилем. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Соглашение предусматривает поэтапное освобождение заложников и начало переговоров о постоянном прекращении огня.
По данным телеканала, детали соглашения будут официально объявлены президентом США Дональдом Трампом в ближайшие часы. Американская администрация, а также посредники из Египта и Катара выступают гарантами выполнения договоренностей. Переговорный процесс будет курировать специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Согласно проекту документа, в первый и седьмой дни перемирия «Хамас» освободит в общей сложности 10 живых заложников и передаст 18 тел. Также будет организована доставка гуманитарной помощи в сектор Газа, которую будут распределять ООН и Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца. Передача пленных пройдет без публичных заявлений или церемоний.
Израиль, в свою очередь, обязуется прекратить военные действия на весь срок перемирия. В документе подчеркивается, что все операции ЦАХАЛ будут зафиксированы, а на 10-й день «Хамас» должен будет предоставить полную информацию о других удерживаемых лицах.
Ранее израильская сторона получила предложение Уиткоффа о перемирии в секторе Газа на 60 дней и освобождении 10 заложников.
28 мая радикальная палестинская группировка «Хамас» достигла соглашения с Уиткоффом о прекращении огня в секторе Газа, выводе из анклава израильских сил и возобновлении поставок гуманитарной помощи.