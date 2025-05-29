Израиль получил предложение Уиткоффа о перемирии в Газе на 60 дней
Израильская сторона получила предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о перемирии в секторе Газа на 60 дней и освобождении 10 заложников. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.
Соглашение также предусматривает возвращение «Хамасом» тел 18 погибших заложников. Ожидается, что в течение действия прекращения огня стороны будут вести переговоры о завершении военных действий в секторе Газа. После достижения согласия по этому вопросу будут освобождены оставшиеся заложники.
28 мая радикальная палестинская группировка «Хамас» достигла соглашения с Уиткоффом о прекращении огня в секторе Газа, выводе из анклава израильских сил и возобновлении поставок гуманитарной помощи.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию. Ее целью стала ликвидация инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.