Израиль получил предложение Уиткоффа о перемирии в Газе на 60 дней

Соглашение также предусматривает возвращение «Хамасом» тел 18 погибших заложников. Ожидается, что в течение действия прекращения огня стороны будут вести переговоры о завершении военных действий в секторе Газа. После достижения согласия по этому вопросу будут освобождены оставшиеся заложники.