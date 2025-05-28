«Хамас» достиг соглашения с США по прекращению огня в Газе

В тот же день Уиткофф заявил, что данные о согласии «Хамаса» на предложение о передаче заложников и прекращении огня не соответствует действительности. По словам спецпосланника, то, что он увидел от группировки, разочаровывает. Израиль, в свою очередь, согласился на временное прекращение огня и сделку о заложниках, которая «позволит вернуть половину живых и половину погибших». Уиткофф согласился быть председателем на будущих переговорах Израиля и «Хамаса».