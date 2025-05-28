«Хамас» достиг соглашения с США по прекращению огня в Газе
Радикальная палестинская группировка «Хамас» достигла соглашения со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о прекращении огня в секторе Газа, выводе из анклава израильских сил и возобновлении поставок гуманитарной помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.
Сделка также предусматривает освобождение 10 израильских заложников и передачу нескольких тел погибших в обмен на освобождение согласованного числа палестинских заключенных. Группировка ожидает окончательного ответа на свое предложение.
26 мая Reuters со ссылкой на источники писало, что «Хамас» согласился с предложением Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа. Агентство утверждало, что новое предложение, которое предусматривает освобождение 10 заложников и 70-дневное перемирие, было получено группировкой от посредников.
В тот же день Уиткофф заявил, что данные о согласии «Хамаса» на предложение о передаче заложников и прекращении огня не соответствует действительности. По словам спецпосланника, то, что он увидел от группировки, разочаровывает. Израиль, в свою очередь, согласился на временное прекращение огня и сделку о заложниках, которая «позволит вернуть половину живых и половину погибших». Уиткофф согласился быть председателем на будущих переговорах Израиля и «Хамаса».
Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию. Ее цель стала ликвидация инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.