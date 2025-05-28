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«Хамас» достиг соглашения с США по прекращению огня в Газе

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» достигла соглашения со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о прекращении огня в секторе Газа, выводе из анклава израильских сил и возобновлении поставок гуманитарной помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

Сделка также предусматривает освобождение 10 израильских заложников и передачу нескольких тел погибших в обмен на освобождение согласованного числа палестинских заключенных. Группировка ожидает окончательного ответа на свое предложение. 

26 мая Reuters со ссылкой на источники писало, что «Хамас» согласился с предложением Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа. Агентство утверждало, что новое предложение, которое предусматривает освобождение 10 заложников и 70-дневное перемирие, было получено группировкой от посредников.

В тот же день Уиткофф заявил, что данные о согласии «Хамаса» на предложение о передаче заложников и прекращении огня не соответствует действительности. По словам спецпосланника, то, что он увидел от группировки, разочаровывает. Израиль, в свою очередь, согласился на временное прекращение огня и сделку о заложниках, которая «позволит вернуть половину живых и половину погибших». Уиткофф согласился быть председателем на будущих переговорах Израиля и «Хамаса».

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию. Ее цель стала ликвидация инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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