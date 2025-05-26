Reuters: «Хамас» согласился на предложение США о прекращении огня с Израилем
Палестинское движение «Хамас» согласилось с предложением спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что новое предложение, предусматривающее освобождение 10 заложников и 70-дневное перемирие, было получено «Хамасом» через посредников.
«Предложение включает освобождение десяти живых израильских заложников, удерживаемых "Хамасом" двумя группами, в обмен на 70-дневное прекращение огня и частичный вывод войск из сектора Газа», – сообщил источник.
21 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность прекращения огня в Газе для освобождения заложников. По его данным, в плену у палестинской группировки «Хамас» находятся 20 человек.
Нетаньяху также заявил, что Израиль готов полностью прекратить военные действия в Газе при выполнении двух условий: полная демилитаризация анклава и выезд всех представителей «Хамаса» за пределы сектора.
26 мая сообщалось, что в результате израильских ударов в Газе погибли 30 человек, включая сотрудника службы спасения и местного журналиста. С октября 2023 г. число погибших палестинских журналистов увеличилось до 220 человек.
Пресс-служба правительства Газы заявила, что израильские войска контролируют 77% территории сектора Газа либо с помощью наземных сил, либо через приказы об эвакуации и бомбардировки, которые не позволяют жителям вернуться в свои дома.