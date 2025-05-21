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Нетаньяху допустил прекращение огня в Газе для освобождения заложников

Ведомости

Израиль готов к прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Иерусалиме. Его слова передает The Times of Israel.

По его информации, в плену у палестинской группировки «Хамас» сейчас находятся 20 живых человек.

«Мы вернем всех», – заявил израильский премьер-министр.

Нетаньяху также сообщил, что Израиль готов прекратить военные действия в Газе при полной демилитаризации анклава, а также выезда всех представителей «Хамаса» за пределы сектора.

Ожидается, что по завершении военной операции «Колесница Гедеона» израильская армия будет контролировать все части сектора Газа, заявил премьер-министр. Для этого, по его словам, стране необходимо предупредить гуманитарный кризис в палестинском анклаве.

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала боевые действия в северных и южных районах сектора Газа в рамках наземной операции под названием «Колесницы Гедеона». Также впервые с окончания перемирия 2 марта Израиль разрешил ООН возобновить поставки гуманитарных грузов в осажденный сектор Газа. Это решение было принято из-за растущего давления со стороны международного сообщества и властей США, которые угрожали прекратить оказывать военную поддержку еврейскому государству, если из палестинского анклава продолжат «поступать кадры массового голода».

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 г. после того, как боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля. Тогда погибли более тысячи израильтян, сотни людей были взяты в плен. В ответ израильская армия начала военную операцию, объявив ее целью ликвидацию инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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