Нетаньяху допустил прекращение огня в Газе для освобождения заложников

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала боевые действия в северных и южных районах сектора Газа в рамках наземной операции под названием «Колесницы Гедеона». Также впервые с окончания перемирия 2 марта Израиль разрешил ООН возобновить поставки гуманитарных грузов в осажденный сектор Газа. Это решение было принято из-за растущего давления со стороны международного сообщества и властей США, которые угрожали прекратить оказывать военную поддержку еврейскому государству, если из палестинского анклава продолжат «поступать кадры массового голода».