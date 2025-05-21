Нетаньяху допустил прекращение огня в Газе для освобождения заложников
Израиль готов к прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Иерусалиме. Его слова передает The Times of Israel.
По его информации, в плену у палестинской группировки «Хамас» сейчас находятся 20 живых человек.
Нетаньяху также сообщил, что Израиль готов прекратить военные действия в Газе при полной демилитаризации анклава, а также выезда всех представителей «Хамаса» за пределы сектора.
Ожидается, что по завершении военной операции «Колесница Гедеона» израильская армия будет контролировать все части сектора Газа, заявил премьер-министр. Для этого, по его словам, стране необходимо предупредить гуманитарный кризис в палестинском анклаве.
18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала боевые действия в северных и южных районах сектора Газа в рамках наземной операции под названием «Колесницы Гедеона». Также впервые с окончания перемирия 2 марта Израиль разрешил ООН возобновить поставки гуманитарных грузов в осажденный сектор Газа. Это решение было принято из-за растущего давления со стороны международного сообщества и властей США, которые угрожали прекратить оказывать военную поддержку еврейскому государству, если из палестинского анклава продолжат «поступать кадры массового голода».
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 г. после того, как боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля. Тогда погибли более тысячи израильтян, сотни людей были взяты в плен. В ответ израильская армия начала военную операцию, объявив ее целью ликвидацию инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.