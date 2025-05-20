Израиль начал масштабную операцию по установлению контроля над Газой

Израиль начал масштабную операцию по установлению контроля над ГазойПри этом он впервые со 2 марта разрешил поставки гумпомощи
Впервые с окончания перемирия 2 марта Израиль разрешил ООН возобновить поставки гуманитарных грузов в осажденный сектор Газа. Это решение было принято из-за растущего давления со стороны международного сообщества и властей США, которые угрожали прекратить оказывать военную поддержку еврейскому государству, если из палестинского анклава продолжат «поступать кадры массового голода», заявил 19 мая в своем видеообращении премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Сенаторы, которых я знаю как сторонников Израиля <...> приходят ко мне и говорят: «Мы даем вам полную поддержку для достижения победы <...> Но есть одна вещь, которую мы не можем принять, – мы не можем видеть кадры массового голода [в Газе]», – отметил израильский премьер. Он добавил, что Израиль позволит международным гуманитарным организациям оказывать минимальную поддержку гражданскому населению до тех пор, пока в регионе не будут созданы распределительные центры для снабжения населения продовольствием и медикаментами.
Речь идет о формировании новой схемы распределения гуманитарной помощи через американских подрядчиков в Газе, которые будут находиться под контролем израильской армии. По данным The Washington Post, она предусматривает создание шести независимых от ООН распределительных центров на юге Газы с пропускной способностью помощи для 6000 домохозяйств в сутки (всего 60 грузовиков в день – менее 10% от необходимого количества). Как пишет The Jerusalem Post (JP), международные организации будут доставлять грузы до 24 мая, пока не заработает новая схема. Но другие собеседники JP опровергли эту информацию и сообщили, что помощь в Газу будет поступать исключительно лишь по новому механизму, запуск которого намечен на 24 мая.
В это же время Associated Press со ссылкой на сообщение представителя ООН сообщило о прибытии 19 мая в Газу первых 20 грузовиков, в основном с продовольствием.
Израилю, по-видимому, не удалось разработать эффективную альтернативную схему снабжения палестинцев в Газе, поэтому в условиях существенного ухудшения гуманитарных условий в анклаве, а также давления США ему пришлось смягчить свою позицию по этому вопросу, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.
С Самарской также согласен востоковед Руслан Сулейманов. Эксперт обратил внимание, что решение было принято практически сразу после завершения ближневосточного турне американского президента Дональда Трампа 16 мая, которое намекает на закулисные договоренности. Тем не менее это пока максимально возможная уступка, на которую готово пойти израильское руководство, полагает Сулейманов.
Прорыв гуманитарной блокады произошел на фоне начатого вечером 18 мая Армией обороны Израиля (АОИ) новой широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона» на севере и юге Газы. За сутки ВВС поразили более 160 целей «Хамас» – склады с оружием, пусковые установки противотанковых ракет и объекты подземной инфраструктуры. Одновременно израильская армия обратилась к жителям Хан-Юниса, а также пригородов Бани-Сухейла и Абасан на юге сектора с призывом срочно покинуть свои дома и двигаться на запад в сторону побережья. По словам Авичай Адраи, арабоязычного представителя АОИ, Израиль планирует захватить всю эту территорию, чтобы полностью разгромить там ячейки «Хамас».
Военная операция – элемент давления Израиля на «Хамас» с целью заключения приемлемой для израильтян сделки по освобождению заложников, считает Самарская. По ее словам, издержки удерживания всей территории Газы и установления постоянного контроля для Израиля крайне высоки. Новая военная операция принципиально ничем не отличается от предыдущих, замечает Сулейманов. По его словам, Израиль не менял целей и методов войны и настроен на полную ликвидацию «Хамас» и освобождение своих заложников. В ходе наступления Тель-Авив не планирует присоединять Газу, боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока на это дает зеленый свет Вашингтон, отметил востоковед.
Полный захват или удерживание Газы Израилем маловероятны, считает программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Во-первых, потому что местные палестинцы массово добровольно не собираются уезжать в сопредельные арабские страны, очевидно, они продолжат устраивать вооруженные вылазки против израильских сил безопасности. Во-вторых, продолжает эксперт, удерживание Израилем территории с враждебным для себя населением еще будет сопряжено с ростом экономических издержек.