Израиль начал масштабную операцию по установлению контроля над Газой

Впервые с окончания перемирия 2 марта Израиль разрешил ООН возобновить поставки гуманитарных грузов в осажденный сектор Газа. Это решение было принято из-за растущего давления со стороны международного сообщества и властей США, которые угрожали прекратить оказывать военную поддержку еврейскому государству, если из палестинского анклава продолжат «поступать кадры массового голода», заявил 19 мая в своем видеообращении премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Сенаторы, которых я знаю как сторонников Израиля <...> приходят ко мне и говорят: «Мы даем вам полную поддержку для достижения победы <...> Но есть одна вещь, которую мы не можем принять, – мы не можем видеть кадры массового голода [в Газе]», – отметил израильский премьер. Он добавил, что Израиль позволит международным гуманитарным организациям оказывать минимальную поддержку гражданскому населению до тех пор, пока в регионе не будут созданы распределительные центры для снабжения населения продовольствием и медикаментами.