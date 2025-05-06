Что означает новый план Израиля по захвату Газы

План разрешает въезд в Газу 60 грузовиков с гуманитарной помощью в день (менее 10% от количества, предусмотренного в соглашении о перемирии, которое продлилось с 15 января по 2 марта) через КПП Керем-Шалом на перекрестке между анклавом, Израилем и Египтом. Логистику и безопасность также будут обеспечивать американские фирмы, возглавляемые бывшим сотрудником ЦРУ Филом Рейли, пишет WP. До сих пор логистику, складирование и распределение помощи осуществляли организации под эгидой ООН. Еще на стадии обсуждения нового механизма поставок гумпомощи в Газу управление ООН по координации гуманитарных вопросов отказалось сотрудничать с Израилем по этой схеме. Согласно их заявлению, это предложение «противоречит основополагающим гуманитарным принципам» и направлено на использование Тель-Авивом «жизненно важной помощи в качестве тактики давления». Этот план также осудил «Хамас».