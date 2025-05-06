Что означает новый план Израиля по захвату Газы

Что означает новый план Израиля по захвату ГазыОн отстранит ООН от распределения помощи для палестинцев
Военно-политический кабинет Израиля утром 5 мая единогласно одобрил план, представленный начальником генштаба Эялем Замиром, по полному захвату сектора Газа и «установлению там устойчивого израильского контроля», написал в своем Telegram-канале советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман. План также предусматривает пересмотр механизма распределения гуманитарной помощи в анклаве, который должен лишить палестинскую группировку «Хамас» доступа к ней.
Проект израильских военных еще содержит массовое перемещение палестинцев на юг Газы, а также массированные удары по инфраструктуре и командным пунктам «Хамас». Как пишет The Times of Israel, Нетаньяху вдобавок работает над реализацией инициативы американского президента Дональда Трампа, которая включает эмиграцию палестинцев из Газы в другие страны и создание на этой территории «ближневосточной Ривьеры».
Новый механизм снабжения палестинцев гуманитарной помощью предполагает создание шести распределительных центров на юге Газы с пропускной способностью до 6000 домохозяйств в сутки, которые будут находиться под контролем частных американских охранных компаний, передает The Washington Post (WP). Работать в центрах будут сотрудники НКО, а финансировать их – зарегистрированный в Швейцарии фонд Gaza Humanitarian Foundation.
План разрешает въезд в Газу 60 грузовиков с гуманитарной помощью в день (менее 10% от количества, предусмотренного в соглашении о перемирии, которое продлилось с 15 января по 2 марта) через КПП Керем-Шалом на перекрестке между анклавом, Израилем и Египтом. Логистику и безопасность также будут обеспечивать американские фирмы, возглавляемые бывшим сотрудником ЦРУ Филом Рейли, пишет WP. До сих пор логистику, складирование и распределение помощи осуществляли организации под эгидой ООН. Еще на стадии обсуждения нового механизма поставок гумпомощи в Газу управление ООН по координации гуманитарных вопросов отказалось сотрудничать с Израилем по этой схеме. Согласно их заявлению, это предложение «противоречит основополагающим гуманитарным принципам» и направлено на использование Тель-Авивом «жизненно важной помощи в качестве тактики давления». Этот план также осудил «Хамас».
Как сообщает Channel 12, во время обсуждения этого вопроса между членами израильского кабинета произошла словесная перебранка. Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир предложил полностью закрыть анклав от поставок продовольствия и медикаментов, которых, по его словам, у палестинцев достаточно, а также уничтожить продовольственные склады «Хамас». На что начальник генштаба ответил, что эта инициатива нарушает международное право и чревата серьезными последствиями для Израиля.
По данным The Times of Israel, осуществление израильского плана, вероятно, начнется после завершения ближневосточного турне Трампа в середине мая. При этом во время своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ президент не планирует останавливаться в Израиле.
Израиль постарается сохранить длительный режим военного контроля над Газой, иначе эта территория будет представлять для него постоянный источник военной опасности, говорит старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Другое дело, насколько у еврейского государства хватит экономических и военных ресурсов для сохранения контроля, отмечает эксперт.
Маловероятно, что новый израильский план кампании в Газе принципиально изменит положение израильской стороны и заставит «Хамас» пойти на серьезные уступки, считает востоковед Руслан Сулейманов. По его словам, пока не известно, чем этот проект отличается от предыдущих задумок израильского правительства. До сих пор использование силовых методов Израилем не приводило к победе над «Хамас» и освобождению израильских заложников.
Израиль еще рискует столкнуться с практическими трудностями в реализации своей стратегии по распределению гуманитарной помощи среди палестинцев в хаосе продолжающейся войны в Газе, продолжает Зелтынь. По его мнению, израильская инициатива прежде всего направлена на привлечение внимания международного сообщества к проблеме дискредитации ООН в снабжении населения в Газе. «Большая часть гумпомощи не достигает конечного адресата и оседает в хранилищах «Хамас» или на рынках в Сирии и Ливана, чему я лично был свидетелем. Поэтому часто гражданское население растаскивает грузы с конвоев на ходу, чтобы они не достались впоследствии исламистам», – замечает эксперт.