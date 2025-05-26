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Axios: Уиткофф отверг сообщения о согласии «Хамаса» на прекращение огня

Ведомости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что информация о согласии палестинской группировки «Хамас» на предложение о передаче заложников и прекращении огня не соответствует действительности. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид.

«То, что я увидел от “Хамаса”, разочаровывает и совершенно неприемлемо», – сказал Уиткофф, его слова передает корреспондент издания в X.

Израиль, в свою очередь, согласился на временное прекращение огня и сделку о заложниках, которая «позволит вернуть половину живых и половину погибших». Уиткофф, по данным Равида, согласился быть председателем на будущих переговорах Тель-Авива и группировки.

Днем 26 мая Reuters со ссылкой на источники сообщил, что «Хамас» согласился с предложением спецпосланника президента США Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа. Агентство утверждало, что новое предложение, предусматривающее освобождение 10 заложников и 70-дневное перемирие, было получено «Хамасом» через посредников.

В начале мая The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника «Хамас» Басема Наима сообщила, что группировка более не рассматривает возможность участия в переговорах о прекращении огня. Причиной стали заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о начале нового этапа военной операции в Газе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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