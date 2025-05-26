Axios: Уиткофф отверг сообщения о согласии «Хамаса» на прекращение огня
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что информация о согласии палестинской группировки «Хамас» на предложение о передаче заложников и прекращении огня не соответствует действительности. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид.
«То, что я увидел от “Хамаса”, разочаровывает и совершенно неприемлемо», – сказал Уиткофф, его слова передает корреспондент издания в X.
Израиль, в свою очередь, согласился на временное прекращение огня и сделку о заложниках, которая «позволит вернуть половину живых и половину погибших». Уиткофф, по данным Равида, согласился быть председателем на будущих переговорах Тель-Авива и группировки.
Днем 26 мая Reuters со ссылкой на источники сообщил, что «Хамас» согласился с предложением спецпосланника президента США Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа. Агентство утверждало, что новое предложение, предусматривающее освобождение 10 заложников и 70-дневное перемирие, было получено «Хамасом» через посредников.
В начале мая The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника «Хамас» Басема Наима сообщила, что группировка более не рассматривает возможность участия в переговорах о прекращении огня. Причиной стали заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о начале нового этапа военной операции в Газе.