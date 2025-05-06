«Хамас» отказался от переговоров о перемирии с Израилем
Палестинская группировка «Хамас» более не рассматривает возможность участия в переговорах о прекращении огня. Причиной стали заявления главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху о начале нового этапа военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника группировки Басема Наима.
По его словам, в условиях продолжающегося военного конфликта в Газе и политики насильственного переселения жителей любые инициативы по перемирию теряют смысл. Наим также обвинил Тель-Авив в ведении «войны на уничтожение» и призвал международное сообщество воздействовать на израильские власти, «чтобы положить конец преступлениям, связанным с голодом, жаждой и убийствами» в Газе.
За сутки до этого в Израиле одобрили новые планы проведения военной операции, которые предусматривают взятие территории сектора Газа под полный контроль.
По данным Associated Press, в планах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) – мощные удары по группировке «Хамас» и препятствование распространению гуманитарной помощи. Источники не сообщили, каким именно образом будет осуществляться второй пункт.
Израиль также обсуждает с несколькими странами предложение президента США Дональда Трампа добровольно переселить палестинцев из сектора Газа в другие государства, стало ясно из разговора с чиновниками. План будет осуществляться постепенно.