«Хамас» отказался от переговоров о перемирии с Израилем

По его словам, в условиях продолжающегося военного конфликта в Газе и политики насильственного переселения жителей любые инициативы по перемирию теряют смысл. Наим также обвинил Тель-Авив в ведении «войны на уничтожение» и призвал международное сообщество воздействовать на израильские власти, «чтобы положить конец преступлениям, связанным с голодом, жаждой и убийствами» в Газе.