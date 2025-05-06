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«Хамас» отказался от переговоров о перемирии с Израилем

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» более не рассматривает возможность участия в переговорах о прекращении огня. Причиной стали заявления главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху о начале нового этапа военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника группировки Басема Наима.

По его словам, в условиях продолжающегося военного конфликта в Газе и политики насильственного переселения жителей любые инициативы по перемирию теряют смысл. Наим также обвинил Тель-Авив в ведении «войны на уничтожение» и призвал международное сообщество воздействовать на израильские власти, «чтобы положить конец преступлениям, связанным с голодом, жаждой и убийствами» в Газе.

За сутки до этого в Израиле одобрили новые планы проведения военной операции, которые предусматривают взятие территории сектора Газа под полный контроль.

По данным Associated Press, в планах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) – мощные удары по группировке «Хамас» и препятствование распространению гуманитарной помощи. Источники не сообщили, каким именно образом будет осуществляться второй пункт.

Израиль также обсуждает с несколькими странами предложение президента США Дональда Трампа добровольно переселить палестинцев из сектора Газа в другие государства, стало ясно из разговора с чиновниками. План будет осуществляться постепенно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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