Сотрудника Пентагона задержали при попытке передать секретные данные
Специалиста по информационным технологиям Разведывательного управления (Defense Intelligence Agency, DIA) минобороны США задержали по подозрению в передаче секретных данных за рубеж. Об этом сообщили в минюсте США.
Задержанный – 28-летний Натан Вилас Латч. Он был задержан в северной части Вирджинии и предстанет перед судом в Восточном округе штата 30 мая.
По сообщению минюста, Латч стал гражданским сотрудником DIA в 2019 г., где он получил допуск к совершенно секретной информации. В марте 2025 г. ФБР начало операцию после получения наводки о том, что «некое лицо» предложило предоставить секретную информацию дружественному иностранному правительству. Следствие установило, что этим «неким лицом» является Латч.
«В электронном письме отправитель написал, что он “не согласен и не поддерживает ценности администрации [президента США Дональда Трампа]” и поэтому готов поделиться секретной информацией», – говорится в сообщении.
Среди предполагаемой секретной информации – завершенные разведывательные продукты, некоторые необработанные разведданные и «другая секретная документация». Уточняется, что Латч общался с агентом ФБР, которого считал официальным лицом иностранного правительства, и был задержан после назначения встречи для передачи секретных данных.
В апреле 2024 г. бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (входит в состав Пентагона) Джаре Себастьяна Далке приговорили к более чем 21 году тюремного заключения за попытку шпионажа. Тогда суд признал его виновным в попытке шпионажа и установил, что он собирался передать секретную информацию национальной обороны (NDI) иностранному агенту из РФ, который в действительности оказался тайным сотрудником ФБР.