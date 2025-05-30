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Сотрудника Пентагона задержали при попытке передать секретные данные

Ведомости

Специалиста по информационным технологиям Разведывательного управления (Defense Intelligence Agency, DIA) минобороны США задержали по подозрению в передаче секретных данных за рубеж. Об этом сообщили в минюсте США.

Задержанный – 28-летний Натан Вилас Латч. Он был задержан в северной части Вирджинии и предстанет перед судом в Восточном округе штата 30 мая.

По сообщению минюста, Латч стал гражданским сотрудником DIA в 2019 г., где он получил допуск к совершенно секретной информации. В марте 2025 г. ФБР начало операцию после получения наводки о том, что «некое лицо» предложило предоставить секретную информацию дружественному иностранному правительству. Следствие установило, что этим «неким лицом» является Латч.

«В электронном письме отправитель написал, что он “не согласен и не поддерживает ценности администрации [президента США Дональда Трампа]” и поэтому готов поделиться секретной информацией», – говорится в сообщении.

Среди предполагаемой секретной информации – завершенные разведывательные продукты, некоторые необработанные разведданные и «другая секретная документация». Уточняется, что Латч общался с агентом ФБР, которого считал официальным лицом иностранного правительства, и был задержан после назначения встречи для передачи секретных данных.

В апреле 2024 г. бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (входит в состав Пентагона) Джаре Себастьяна Далке приговорили к более чем 21 году тюремного заключения за попытку шпионажа. Тогда суд признал его виновным в попытке шпионажа и установил, что он собирался передать секретную информацию национальной обороны (NDI) иностранному агенту из РФ, который в действительности оказался тайным сотрудником ФБР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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