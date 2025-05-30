Сотрудника Пентагона задержали при попытке передать секретные данные

В апреле 2024 г. бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (входит в состав Пентагона) Джаре Себастьяна Далке приговорили к более чем 21 году тюремного заключения за попытку шпионажа. Тогда суд признал его виновным в попытке шпионажа и установил, что он собирался передать секретную информацию национальной обороны (NDI) иностранному агенту из РФ, который в действительности оказался тайным сотрудником ФБР.