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Медведев объяснил причины запроса Зеленским встречи с Путиным и Трампом

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале объяснил, почему украинский лидер Владимир Зеленский стремится организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, для Зеленского такая встреча стала бы попыткой легитимации за счет авторитета участников.

Медведев также выделил несколько дополнительных целей украинского лидера. Первая – это отсрочка выборов. Зеленский, по мнению зампреда Совбеза РФ, пытается использовать возможную встречу как повод для продления своего пребывания у власти. Он рассчитывает, что признание со стороны Путина и Трампа укрепит его позиции.

Вторая – это сигнал националистическим элитам о том, что сейчас «не время менять коней на переправе».

Третья цель, по мнению Медведева, – стремление сохранить доступ к военному бюджету Украины, который, по его словам, активно расхищается.

Четвертая цель – закрепить за собой право подписывать документы по итогам военных событий.

28 мая Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Трампа. Американский президент ранее заявлял, что готов присоединиться к переговорам, если это будет необходимо.

Днем ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News сообщил, что такая встреча может состояться в Женеве. Однако, по его словам, переговоры на высшем уровне станут возможны только после того, как Москва представит свои условия для мирного соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что личная встреча Путина и Зеленского возможна лишь по результатам конкретных договоренностей между делегациями двух стран.

Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Согласно конституции Украины, проведение выборов в период действия военного положения запрещено, что автоматически продлевает его пребывание у власти.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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