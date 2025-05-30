Медведев объяснил причины запроса Зеленским встречи с Путиным и Трампом

Днем ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News сообщил, что такая встреча может состояться в Женеве. Однако, по его словам, переговоры на высшем уровне станут возможны только после того, как Москва представит свои условия для мирного соглашения.