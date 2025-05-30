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В Кремле считают, что в Японии есть выступающие за восстановление отношений силы

Ведомости

В Японии есть силы, которые считают позицию нынешнего руководства недальновидной и считают необходимым возобновление диалога с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ  приложил усилия для налаживания отношений между Токио и Москвой, отметил Песков. У президента РФ Владимира Путина были выстроены с ним конструктивные, теплые отношения, добавил он. 

Нынешние же власти Японии избрали путь конфронтации с РФ. Они присоединились к санкциям и ограничениям и заняли не дружественную позицию, заключил пресс-секретарь российского лидера.

29 мая Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Акиэ Абэ. Он говорил, что Синдзо Абэ искренне стремился к укреплению отношений с РФ.

Японское правительство не стало комментировать эту встречу.  Генеральный секретарь кабмина страны Есимаса Хаяси напомнил, что правительство ранее распространило «предупреждение третьего уровня» для России, что означает необходимость избегать поездок: «Мы призываем людей воздерживаться от поездок в Россию».

Абэ был застрелен в городе Нара во время выступления в поддержку кандидата от либерально-демократической партии накануне парламентских выборов. В начале своей речи политик получил огнестрельное ранение в шею и грудную клетку. Официальной причиной смерти была названа потеря крови. Ему было 67 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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