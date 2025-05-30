В Кремле считают, что в Японии есть выступающие за восстановление отношений силы
В Японии есть силы, которые считают позицию нынешнего руководства недальновидной и считают необходимым возобновление диалога с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ приложил усилия для налаживания отношений между Токио и Москвой, отметил Песков. У президента РФ Владимира Путина были выстроены с ним конструктивные, теплые отношения, добавил он.
Нынешние же власти Японии избрали путь конфронтации с РФ. Они присоединились к санкциям и ограничениям и заняли не дружественную позицию, заключил пресс-секретарь российского лидера.
29 мая Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Акиэ Абэ. Он говорил, что Синдзо Абэ искренне стремился к укреплению отношений с РФ.
Японское правительство не стало комментировать эту встречу. Генеральный секретарь кабмина страны Есимаса Хаяси напомнил, что правительство ранее распространило «предупреждение третьего уровня» для России, что означает необходимость избегать поездок: «Мы призываем людей воздерживаться от поездок в Россию».
Абэ был застрелен в городе Нара во время выступления в поддержку кандидата от либерально-демократической партии накануне парламентских выборов. В начале своей речи политик получил огнестрельное ранение в шею и грудную клетку. Официальной причиной смерти была названа потеря крови. Ему было 67 лет.