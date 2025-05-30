Трамп вручил Маску золотой ключ от Белого дома

Reuters писало, что отставка бизнесмена, которая произошла вечером 28 мая, осуществилась без предварительной встречи с Трампом. Он покинул администрацию «быстро и тихо». Источник агентства уточнил, что решение об отставке Маска приняли «на уровне высшего руководства». Хотя точные причины отставки сразу не были ясны, это произошло после того, как Маск раскритиковал налоговый законопроект Трампа. По словам собеседников Reuters, многие чиновники раздражены комментариями предпринимателя о том, что проект подрывает работу DOGE. Причиной ухода также стало падение рейтинга Маска.