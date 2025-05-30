Трамп вручил Маску золотой ключ от Белого дома
Президент США Дональд Трамп вручил бизнесмену Илону Маску, который оставляет работу в американской администрации, золотой ключ от Белого дома в качестве подарка от Вашингтона. Это произошло на совместной пресс-конференции Трампа и Маска, трансляцию которой опубликовал Белый дом.
Этот ключ был создан при Трампе во время его первого президентского срока. Американский лидер указал, что он достается очень особенным людям. Он добавил, что Маск не покидает администрацию США навсегда и «будет приходить и уходить». Трамп поблагодарил его за проделанную работу.
31 мая пройдет последний рабочий день Маска в Белом доме. Он занимал пост главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США.
Reuters писало, что отставка бизнесмена, которая произошла вечером 28 мая, осуществилась без предварительной встречи с Трампом. Он покинул администрацию «быстро и тихо». Источник агентства уточнил, что решение об отставке Маска приняли «на уровне высшего руководства». Хотя точные причины отставки сразу не были ясны, это произошло после того, как Маск раскритиковал налоговый законопроект Трампа. По словам собеседников Reuters, многие чиновники раздражены комментариями предпринимателя о том, что проект подрывает работу DOGE. Причиной ухода также стало падение рейтинга Маска.
Сам предприниматель в X поблагодарил Трампа за поддержку в сокращении расходов и подтвердил, что его срок в правительстве завершается.