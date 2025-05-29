Reuters: уход Маска из администрации Трампа был «быстрым и тихим»

Причиной ухода также стало падение рейтинга Маска. «Бензопила для бюрократии» в исполнении предпринимателя и его департамента по сокращению расходов государства смогла сэкономить около $175 млрд – такие данные приводит Reuters со ссылкой на DOGE. В начале же деятельности Маск называл сумму в $2 трлн. Политика бизнесмена вызвала множество критики, кто-то стал «настороженно относиться к его тактике», заявили агентству источники. У него были конфликты и с одними из самых высокопоставленных чиновников США, в том числе с госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и министром финансов Скоттом Бессентом.