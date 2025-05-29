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Reuters: уход Маска из администрации Трампа был «быстрым и тихим»

Ведомости

Отставка бизнесмена Илона Маска, произошедшая вечером 28 мая, осуществилась без предварительной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он покинул администрацию «быстро и тихо», сообщило агентство Reuters.

По словам источника, знакомого с ситуацией, решение об отставке Маска было принято «на уровне высшего руководства». Сам предприниматель в соцсети X поблагодарил Трампа за поддержку в сокращении расходов и отметил, что его срок в правительстве завершается.

Как подчеркивает агентство, хотя точные причины отставки сразу не были ясны, но это произошло после того, как Маск раскритиковал налоговый законопроект Трампа. Источники рассказали, что многие чиновники были раздражены комментариями предпринимателя о том, что проект подрывает работу департамента эффективности государственного управления США (DOGE). В числе этих госслужащих – заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Причиной ухода также стало падение рейтинга Маска. «Бензопила для бюрократии» в исполнении предпринимателя и его департамента по сокращению расходов государства смогла сэкономить около $175 млрд – такие данные приводит Reuters со ссылкой на DOGE. В начале же деятельности Маск называл сумму в $2 трлн. Политика бизнесмена вызвала множество критики, кто-то стал «настороженно относиться к его тактике», заявили агентству источники. У него были конфликты и с одними из самых высокопоставленных чиновников США, в том числе с госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и министром финансов Скоттом Бессентом.

24 мая The Washington Post сообщила, что Маск сократил политическую деятельность и стал уделять больше внимание своему бизнесу (Tesla и SpaceX), потому что разочаровался в «недостаточных» результатах. Он также был обеспокоен безопасностью своей семьи, отметили источники газеты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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