Газета
Телеграм
Главная / Политика /

WP: Илон Маск ушел из политики из-за недостаточных результатов

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск отказался от политической деятельности в системе США из-за трудностей в достижении результатов и разочарования по этой причине, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Маск также был обеспокоен своей безопасностью, как и безопасностью своей семьи. Он не ожидал всплеска негативной реакции против него и его компаний, однако последнее мотивирует его вернуться в бизнес, чтобы восстановить Tesla и SpaceX.

Как сообщили WP источники, Маск понимал, что результаты не будут легкими, а он идет на финансовый и личный риски, но поддерживал президента США Дональда Трампа из-за «философских идеалов».

20 мая Маск заявил, что останется главой Tesla как минимум на пять лет и сократит свои расходы на политику. Так он опроверг появившиеся в медиаполе сведения о том, что находится в поиске нового гендиректора для компании. На фоне заявлений Маска акции Tesla выросли на 3,6%, однако затем стабилизировались. С начала 2025 г. их стоимость снизилась на 14%.

С началом нового президентского срока Трампа Илон Маск стал координировать работу так называемого департамента правительственной эффективности (DOGE). В рамках новой должности он поставил себе цель сэкономить $2 трлн из бюджета США, но его собственные оценки на финансовый 2026 год в $160 млрд были скромнее.

В конце апреля стало известно, что бизнесмен потерял $113 млрд с 17 января (начала второго срока Трампа) и это 25% его состояния. Агентство Bloomberg связывало этот результат с назначением бизнесмена на должность руководителя DOGE, увольнениями более 121 000 госслужащих за 100 дней президентства Трампа и возникшим недовольством в США.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных