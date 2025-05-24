WP: Илон Маск ушел из политики из-за недостаточных результатов
Бизнесмен Илон Маск отказался от политической деятельности в системе США из-за трудностей в достижении результатов и разочарования по этой причине, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, Маск также был обеспокоен своей безопасностью, как и безопасностью своей семьи. Он не ожидал всплеска негативной реакции против него и его компаний, однако последнее мотивирует его вернуться в бизнес, чтобы восстановить Tesla и SpaceX.
Как сообщили WP источники, Маск понимал, что результаты не будут легкими, а он идет на финансовый и личный риски, но поддерживал президента США Дональда Трампа из-за «философских идеалов».
20 мая Маск заявил, что останется главой Tesla как минимум на пять лет и сократит свои расходы на политику. Так он опроверг появившиеся в медиаполе сведения о том, что находится в поиске нового гендиректора для компании. На фоне заявлений Маска акции Tesla выросли на 3,6%, однако затем стабилизировались. С начала 2025 г. их стоимость снизилась на 14%.
С началом нового президентского срока Трампа Илон Маск стал координировать работу так называемого департамента правительственной эффективности (DOGE). В рамках новой должности он поставил себе цель сэкономить $2 трлн из бюджета США, но его собственные оценки на финансовый 2026 год в $160 млрд были скромнее.
В конце апреля стало известно, что бизнесмен потерял $113 млрд с 17 января (начала второго срока Трампа) и это 25% его состояния. Агентство Bloomberg связывало этот результат с назначением бизнесмена на должность руководителя DOGE, увольнениями более 121 000 госслужащих за 100 дней президентства Трампа и возникшим недовольством в США.