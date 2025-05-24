WP: Илон Маск ушел из политики из-за недостаточных результатов

20 мая Маск заявил, что останется главой Tesla как минимум на пять лет и сократит свои расходы на политику. Так он опроверг появившиеся в медиаполе сведения о том, что находится в поиске нового гендиректора для компании. На фоне заявлений Маска акции Tesla выросли на 3,6%, однако затем стабилизировались. С начала 2025 г. их стоимость снизилась на 14%.