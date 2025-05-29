Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Маск поблагодарил Трампа за поддержку в сокращении расходов

Ведомости

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), бизнесмен Илон Маск сообщил, что его срок в должности специального государственного служащего завершается, и выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за предоставленную возможность поработать над снижением неэффективных расходов в государственном секторе.

«Миссия DOGE со временем будет только усиливаться, становясь образом жизни всего государственного аппарата», – написал Маск в соцсети X.

24 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Маск отказался от политической деятельности из-за трудностей в достижении результатов и разочарования. По данным издания, Маск также был обеспокоен своей безопасностью и безопасностью своей семьи. Он не ожидал всплеска негативной реакции против него и его компаний, однако последнее мотивирует его вернуться в бизнес, чтобы восстановить Tesla и SpaceX.

20 мая Маск заявил, что останется главой Tesla как минимум на пять лет и сократит свои расходы на политику. На фоне этих заявлений акции Tesla выросли на 3,6%, однако затем стабилизировались. С начала 2025 г. их стоимость снизилась на 14%.

С началом нового президентского срока Трампа Маск стал координировать работу DOGE. В рамках новой должности он поставил себе цель сэкономить $2 трлн из бюджета США, но его собственные оценки на финансовый 2026 год в $160 млрд были скромнее.

В конце апреля стало известно, что бизнесмен потерял $113 млрд с 17 января (начала второго срока Трампа) – 25% его состояния. Агентство Bloomberg связывало этот результат с назначением бизнесмена на должность руководителя DOGE, увольнениями более 121 000 госслужащих за 100 дней президентства Трампа и возникшим недовольством в США.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных