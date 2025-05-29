Маск поблагодарил Трампа за поддержку в сокращении расходов

24 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Маск отказался от политической деятельности из-за трудностей в достижении результатов и разочарования. По данным издания, Маск также был обеспокоен своей безопасностью и безопасностью своей семьи. Он не ожидал всплеска негативной реакции против него и его компаний, однако последнее мотивирует его вернуться в бизнес, чтобы восстановить Tesla и SpaceX.