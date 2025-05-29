Маск поблагодарил Трампа за поддержку в сокращении расходов
Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), бизнесмен Илон Маск сообщил, что его срок в должности специального государственного служащего завершается, и выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за предоставленную возможность поработать над снижением неэффективных расходов в государственном секторе.
«Миссия DOGE со временем будет только усиливаться, становясь образом жизни всего государственного аппарата», – написал Маск в соцсети X.
24 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Маск отказался от политической деятельности из-за трудностей в достижении результатов и разочарования. По данным издания, Маск также был обеспокоен своей безопасностью и безопасностью своей семьи. Он не ожидал всплеска негативной реакции против него и его компаний, однако последнее мотивирует его вернуться в бизнес, чтобы восстановить Tesla и SpaceX.
20 мая Маск заявил, что останется главой Tesla как минимум на пять лет и сократит свои расходы на политику. На фоне этих заявлений акции Tesla выросли на 3,6%, однако затем стабилизировались. С начала 2025 г. их стоимость снизилась на 14%.
С началом нового президентского срока Трампа Маск стал координировать работу DOGE. В рамках новой должности он поставил себе цель сэкономить $2 трлн из бюджета США, но его собственные оценки на финансовый 2026 год в $160 млрд были скромнее.
В конце апреля стало известно, что бизнесмен потерял $113 млрд с 17 января (начала второго срока Трампа) – 25% его состояния. Агентство Bloomberg связывало этот результат с назначением бизнесмена на должность руководителя DOGE, увольнениями более 121 000 госслужащих за 100 дней президентства Трампа и возникшим недовольством в США.