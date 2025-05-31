WSJ: Трамп считает Маска наполовину гением и наполовину мальчишкой
В беседе со своими помощниками президент США Дональд Трамп называл американского предпринимателя Илона Маска «на 50% гением, на 50% мальчишкой», сообщает The World Street Journal (WSJ). Другой источник называл пропорции 90% к 10%.
По данным издания, недавно Трамп спросил советников об обещании Маска сократить государственные расходы на $1 трлн с формулировкой «Было ли все это чушью?». По мнению источников, эпизод продемонстрировал вспышки скептицизма и разочарования Трампа и его старших помощников насчет пребывания Маска в правительстве. При этом указывается, что Трамп все еще питает симпатию к Маску и намерен встретиться с ним в будущем.
WSJ отмечает, что отношения Трампа и Маска стали одними из самых значимых в современной политике США.
«Маск потратил почти $300 млн на то, чтобы Трамп был избран, и помог ему вернуться в Белый дом. А Трамп предоставил Маску беспрецедентный доступ к правительству, наделив его широкими полномочиями в отношении огромной федеральной бюрократии в обмен на обещание, что он сможет ее реформировать», – указано в материале.
30 мая Трамп провел с Маском, оставляющим работу в американской администрации, прощальную пресс-конференцию. Президент поблагодарил бизнесмена за «невероятную» работу, отметив, что он кардинально изменил устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне. Трамп также вручил Маску золотой ключ от Белого дома в качестве подарка от Вашингтона.