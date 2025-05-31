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WSJ: Трамп считает Маска наполовину гением и наполовину мальчишкой

Ведомости

В беседе со своими помощниками президент США Дональд Трамп называл американского предпринимателя Илона Маска «на 50% гением, на 50% мальчишкой», сообщает The World Street Journal (WSJ). Другой источник называл пропорции 90% к 10%.

По данным издания, недавно Трамп спросил советников об обещании Маска сократить государственные расходы на $1 трлн с формулировкой «Было ли все это чушью?». По мнению источников, эпизод продемонстрировал вспышки скептицизма и разочарования Трампа и его старших помощников насчет пребывания Маска в правительстве. При этом указывается, что Трамп все еще питает симпатию к Маску и намерен встретиться с ним в будущем.

WSJ отмечает, что отношения Трампа и Маска стали одними из самых значимых в современной политике США.

«Маск потратил почти $300 млн на то, чтобы Трамп был избран, и помог ему вернуться в Белый дом. А Трамп предоставил Маску беспрецедентный доступ к правительству, наделив его широкими полномочиями в отношении огромной федеральной бюрократии в обмен на обещание, что он сможет ее реформировать», – указано в материале.

30 мая Трамп провел с Маском, оставляющим работу в американской администрации, прощальную пресс-конференцию. Президент поблагодарил бизнесмена за «невероятную» работу, отметив, что он кардинально изменил устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне. Трамп также вручил Маску золотой ключ от Белого дома в качестве подарка от Вашингтона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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