WSJ: Трамп считает Маска наполовину гением и наполовину мальчишкой

По данным издания, недавно Трамп спросил советников об обещании Маска сократить государственные расходы на $1 трлн с формулировкой «Было ли все это чушью?». По мнению источников, эпизод продемонстрировал вспышки скептицизма и разочарования Трампа и его старших помощников насчет пребывания Маска в правительстве. При этом указывается, что Трамп все еще питает симпатию к Маску и намерен встретиться с ним в будущем.